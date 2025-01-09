В Курской области загорелись корпуса птицефабрики, есть пострадавший
Хинштейн: под Курском горит птицефабрика "Куриное царство", есть пострадавший
© Фото : соцсетиПожар в Курской области
© Фото : соцсети
Пожар в Курской области
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, один человек пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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"В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО "Куриное царство". Пока известно об одном пострадавшем — 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу", — написал он.
По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем. Им удалось предотвратить возгорания большей части корпусов предприятия. Кроме того, спасатели оперативно эвакуировали сотрудников.
Дополнительные силы и средства МЧС привлекают для тушения пожара. На место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.
"Пожар на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области локализован на площади пять тысяч квадратных метров в 17:27 (мск. — Прим. ред.), ликвидации огня пока нет", — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Позже управление МЧС по региону сообщило, что открытое горение на птицефабрике ликвидировано.
Как отметил глава региона, по предварительным данным, наиболее вероятная версия случившегося — возгорание электропроводки. Хинштейн подчеркнул, что угрозы для населения нет, ситуация находится на его личном контроле.
Кроме того, врио губернатора не подтвердил сообщения о том, что причиной возгорания стал украинский БПЛА.
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