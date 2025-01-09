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В Курской области загорелись корпуса птицефабрики, есть пострадавший - РИА Новости, 09.01.2025
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17:53 09.01.2025 (обновлено: 20:30 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992988891.html
В Курской области загорелись корпуса птицефабрики, есть пострадавший
В Курской области загорелись корпуса птицефабрики, есть пострадавший - РИА Новости, 09.01.2025
В Курской области загорелись корпуса птицефабрики, есть пострадавший
Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, один человек пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:53:00+03:00
2025-01-09T20:30:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, один человек пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. &quot;В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО &quot;Куриное царство&quot;. Пока известно об одном пострадавшем — 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу&quot;, — написал он.По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем. Им удалось предотвратить возгорания большей части корпусов предприятия. Кроме того, спасатели оперативно эвакуировали сотрудников. Дополнительные силы и средства МЧС привлекают для тушения пожара. На место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев."Пожар на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области локализован на площади пять тысяч квадратных метров в 17:27 (мск. — Прим. ред.), ликвидации огня пока нет", — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.Позже управление МЧС по региону сообщило, что открытое горение на птицефабрике ликвидировано.Как отметил глава региона, по предварительным данным, наиболее вероятная версия случившегося — возгорание электропроводки. Хинштейн подчеркнул, что угрозы для населения нет, ситуация находится на его личном контроле.Кроме того, врио губернатора не подтвердил сообщения о том, что причиной возгорания стал украинский БПЛА.
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происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области загорелись корпуса птицефабрики, есть пострадавший

Хинштейн: под Курском горит птицефабрика "Куриное царство", есть пострадавший

© Фото : соцсетиПожар в Курской области
Пожар в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : соцсети
Пожар в Курской области
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, один человек пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«

"В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО "Куриное царство". Пока известно об одном пострадавшем — 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу", — написал он.

По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем. Им удалось предотвратить возгорания большей части корпусов предприятия. Кроме того, спасатели оперативно эвакуировали сотрудников.
Дополнительные силы и средства МЧС привлекают для тушения пожара. На место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.
"Пожар на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области локализован на площади пять тысяч квадратных метров в 17:27 (мск. — Прим. ред.), ликвидации огня пока нет", — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Позже управление МЧС по региону сообщило, что открытое горение на птицефабрике ликвидировано.
Как отметил глава региона, по предварительным данным, наиболее вероятная версия случившегося — возгорание электропроводки. Хинштейн подчеркнул, что угрозы для населения нет, ситуация находится на его личном контроле.
Кроме того, врио губернатора не подтвердил сообщения о том, что причиной возгорания стал украинский БПЛА.
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ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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