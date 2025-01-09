https://ria.ru/20250109/pozhar-1992988891.html

В Курской области загорелись корпуса птицефабрики, есть пострадавший

В Курской области загорелись корпуса птицефабрики, есть пострадавший - РИА Новости, 09.01.2025

В Курской области загорелись корпуса птицефабрики, есть пострадавший

Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, один человек пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:53:00+03:00

2025-01-09T17:53:00+03:00

2025-01-09T20:30:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Корпуса птицефабрики АО "Куриное царство" горят в Курской области, один человек пострадал, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "В Горшеченском районе горят корпуса птицефабрики АО "Куриное царство". Пока известно об одном пострадавшем — 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу", — написал он.По словам Хинштейна, пожарные успешно борются с огнем. Им удалось предотвратить возгорания большей части корпусов предприятия. Кроме того, спасатели оперативно эвакуировали сотрудников. Дополнительные силы и средства МЧС привлекают для тушения пожара. На место происшествия выехал врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев."Пожар на птицефабрике в Горшеченском районе Курской области локализован на площади пять тысяч квадратных метров в 17:27 (мск. — Прим. ред.), ликвидации огня пока нет", — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.Позже управление МЧС по региону сообщило, что открытое горение на птицефабрике ликвидировано.Как отметил глава региона, по предварительным данным, наиболее вероятная версия случившегося — возгорание электропроводки. Хинштейн подчеркнул, что угрозы для населения нет, ситуация находится на его личном контроле.Кроме того, врио губернатора не подтвердил сообщения о том, что причиной возгорания стал украинский БПЛА.

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992979200.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, александр хинштейн, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)