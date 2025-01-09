https://ria.ru/20250109/pozhar-1992979200.html

В центре Курска загорелся дом

В центре Курска загорелся дом - РИА Новости, 09.01.2025

В центре Курска загорелся дом

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Курска, на данный момент известно о пяти спасенных жильцах, сообщает МЧС Курской области. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:07:00+03:00

2025-01-09T17:07:00+03:00

2025-01-09T17:12:00+03:00

происшествия

курск

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Курска, на данный момент известно о пяти спасенных жильцах, сообщает МЧС Курской области."Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание в центре Курска. На данный момент известно о 5 спасенных жильцах. Пожар произошел в многоквартирном доме. Информация уточняется", - говорится в сообщении в Тelegram-канале.

https://ria.ru/20250105/pozhar-1992618359.html

курск

курская область

россия

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия