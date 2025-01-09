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В центре Курска загорелся дом - РИА Новости, 09.01.2025
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17:07 09.01.2025 (обновлено: 17:12 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992979200.html
В центре Курска загорелся дом
В центре Курска загорелся дом - РИА Новости, 09.01.2025
В центре Курска загорелся дом
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Курска, на данный момент известно о пяти спасенных жильцах, сообщает МЧС Курской области. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:07:00+03:00
2025-01-09T17:12:00+03:00
происшествия
курск
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Курска, на данный момент известно о пяти спасенных жильцах, сообщает МЧС Курской области."Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание в центре Курска. На данный момент известно о 5 спасенных жильцах. Пожар произошел в многоквартирном доме. Информация уточняется", - говорится в сообщении в Тelegram-канале.
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курск
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происшествия, курск, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Курск, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В центре Курска загорелся дом

В центре Курска загорелся многоквартирный дом, известно о пяти спасенных

© ГУ МЧС России по Курской областиПожар в многоквартирном доме в центре Курска. Кадр видео
Пожар в многоквартирном доме в центре Курска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© ГУ МЧС России по Курской области
Пожар в многоквартирном доме в центре Курска. Кадр видео
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Курска, на данный момент известно о пяти спасенных жильцах, сообщает МЧС Курской области.
"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание в центре Курска. На данный момент известно о 5 спасенных жильцах. Пожар произошел в многоквартирном доме. Информация уточняется", - говорится в сообщении в Тelegram-канале.
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5 января, 23:54
 
ПроисшествияКурскКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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