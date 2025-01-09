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В центре Курска загорелся дом
В центре Курска загорелся дом - РИА Новости, 09.01.2025
В центре Курска загорелся дом
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Курска, на данный момент известно о пяти спасенных жильцах, сообщает МЧС Курской области. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:07:00+03:00
2025-01-09T17:07:00+03:00
2025-01-09T17:12:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Курска, на данный момент известно о пяти спасенных жильцах, сообщает МЧС Курской области."Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание в центре Курска. На данный момент известно о 5 спасенных жильцах. Пожар произошел в многоквартирном доме. Информация уточняется", - говорится в сообщении в Тelegram-канале.
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происшествия, курск, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Курск, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В центре Курска загорелся дом
В центре Курска загорелся многоквартирный дом, известно о пяти спасенных