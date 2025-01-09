https://ria.ru/20250109/podmoskove-1993001985.html

Китайская компания приступает к строительству завода в Подмосковье

Китайская компания приступает к строительству завода в Подмосковье - РИА Новости, 09.01.2025

Китайская компания приступает к строительству завода в Подмосковье

Китайская компания "Хуацзин", занимающаяся производством запасных частей и деталей для прицепов и полуприцепов под брендом HJ ("ЭйчДжей"), приступает к... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:56:00+03:00

2025-01-09T18:56:00+03:00

2025-01-09T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Китайская компания "Хуацзин", занимающаяся производством запасных частей и деталей для прицепов и полуприцепов под брендом HJ ("ЭйчДжей"), приступает к строительству завода в индустриальном парке "Есипово" в подмосковном Солнечногорске, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В Подмосковье компания "Хуацзин" планирует запустить серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 5 миллиардов рублей. На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа. К строительству первой очереди приступят уже в начале этого года", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. По словам зампреда, производственные мощности нового предприятия в Подмосковье позволят производить в год 100 тысяч осей, 100 тысяч подвесок и до 400 тысяч колодок. На первом этапе компания запустит цех по производству осей и цех по производству подвесок. В перспективе линейка выпускаемой продукции будет увеличена, и на предприятии запустят линии по производству колодок, упорных устройств, элементов подвесок, а также линию штамповки, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250105/biznes-1992581070.html

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