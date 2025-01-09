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Зимние каникулы в подмосковных лагерях провели пять тысяч детей - РИА Новости, 09.01.2025
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Новости Подмосковья
 
14:00 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/podmoskove-1992934246.html
Зимние каникулы в подмосковных лагерях провели пять тысяч детей
Зимние каникулы в подмосковных лагерях провели пять тысяч детей - РИА Новости, 09.01.2025
Зимние каникулы в подмосковных лагерях провели пять тысяч детей
Зимние каникулы в загородных лагерях Подмосковья провели 5 тысяч детей, всего в регионе работали 29 таких лагерей, сообщила в четверг вице-губернатор... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T14:00:00+03:00
2025-01-09T14:00:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Зимние каникулы в загородных лагерях Подмосковья провели 5 тысяч детей, всего в регионе работали 29 таких лагерей, сообщила в четверг вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. "Этой зимой в Московской области работали 29 загородных лагерей, где провели свои каникулы 5 тысяч детей. Самым популярным периодом для отдыха по-прежнему остается лето, но и зимой в лагере не менее интересно. Сейчас уже начался очередной учебный модуль, и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве отметили, что ежегодно в Подмосковье порядка 200 тысяч детей проводят каникулы в детских лагерях. Каждая смена в лагерях отличается своей программой, которая составляется с учетом погодных условий, возраста детей и интересов у молодежи. Многие занятия проходят в помещении - бильярд, аэрохоккей, бассейн, мастер-классы, творческие направления, но предусмотрена также и физическая активность на улице - это лыжи, коньки или снежная битва. Зимняя смена отличается тем, что дети встречают Новый год в лагере. В "Литвиново", например, новогодняя ночь прошла с красочным шоу, вкусным фуршетом и зажигательными танцами, добавили в Минсоцразвития.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
Зимние каникулы в подмосковных лагерях провели пять тысяч детей

В Подмосковье 5 тысяч детей отдохнули на каникулах в загородных лагерях

© Фото : Правительство Московской областиВице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : Правительство Московской области
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Зимние каникулы в загородных лагерях Подмосковья провели 5 тысяч детей, всего в регионе работали 29 таких лагерей, сообщила в четверг вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
"Этой зимой в Московской области работали 29 загородных лагерей, где провели свои каникулы 5 тысяч детей. Самым популярным периодом для отдыха по-прежнему остается лето, но и зимой в лагере не менее интересно. Сейчас уже начался очередной учебный модуль, и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
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В ведомстве отметили, что ежегодно в Подмосковье порядка 200 тысяч детей проводят каникулы в детских лагерях.
Каждая смена в лагерях отличается своей программой, которая составляется с учетом погодных условий, возраста детей и интересов у молодежи. Многие занятия проходят в помещении - бильярд, аэрохоккей, бассейн, мастер-классы, творческие направления, но предусмотрена также и физическая активность на улице - это лыжи, коньки или снежная битва.
Зимняя смена отличается тем, что дети встречают Новый год в лагере. В "Литвиново", например, новогодняя ночь прошла с красочным шоу, вкусным фуршетом и зажигательными танцами, добавили в Минсоцразвития.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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