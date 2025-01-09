https://ria.ru/20250109/podmoskove-1992934246.html

Зимние каникулы в подмосковных лагерях провели пять тысяч детей

Зимние каникулы в подмосковных лагерях провели пять тысяч детей - РИА Новости, 09.01.2025

Зимние каникулы в подмосковных лагерях провели пять тысяч детей

Зимние каникулы в загородных лагерях Подмосковья провели 5 тысяч детей, всего в регионе работали 29 таких лагерей, сообщила в четверг вице-губернатор... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:00:00+03:00

2025-01-09T14:00:00+03:00

2025-01-09T14:00:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Зимние каникулы в загородных лагерях Подмосковья провели 5 тысяч детей, всего в регионе работали 29 таких лагерей, сообщила в четверг вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. "Этой зимой в Московской области работали 29 загородных лагерей, где провели свои каникулы 5 тысяч детей. Самым популярным периодом для отдыха по-прежнему остается лето, но и зимой в лагере не менее интересно. Сейчас уже начался очередной учебный модуль, и дети, наполненные яркими впечатлениями, отправились в школу", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. В ведомстве отметили, что ежегодно в Подмосковье порядка 200 тысяч детей проводят каникулы в детских лагерях. Каждая смена в лагерях отличается своей программой, которая составляется с учетом погодных условий, возраста детей и интересов у молодежи. Многие занятия проходят в помещении - бильярд, аэрохоккей, бассейн, мастер-классы, творческие направления, но предусмотрена также и физическая активность на улице - это лыжи, коньки или снежная битва. Зимняя смена отличается тем, что дети встречают Новый год в лагере. В "Литвиново", например, новогодняя ночь прошла с красочным шоу, вкусным фуршетом и зажигательными танцами, добавили в Минсоцразвития.

https://realty.ria.ru/20241226/siroty-1991426939.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева