https://ria.ru/20250109/perm-1992975885.html

В Перми заработала торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское"

В Перми заработала торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское" - РИА Новости, 09.01.2025

В Перми заработала торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское"

Торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское", где представлена продукция местных производителей, заработала в городе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:57:00+03:00

2025-01-09T16:57:00+03:00

2025-01-09T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское", где представлена продукция местных производителей, заработала в городе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Формат таких островков нацелен на то, чтобы расширить условия для развития региональных товаропроизводителей, продвинуть местную продукцию, повысить узнаваемость и спрос на нее. Организаторами выступили министерство промышленности и торговли Прикамья и Пермская торгово-промышленная палата. На данном островке можно приобрести товары местного производства, а также мясные и сырные деликатесы, полуфабрикаты, сыродавленые и сливочные масла, квашеные овощи, иван-чай, лимонад, чак-чак, щербет, ирис, урбеч, мед, конфеты и многое другое. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, власти региона готовы поддерживать местных производителей и представителей малого бизнеса, в том числе с помощью подобных площадок. Такие локации помогают производителям повысить узнаваемость и найти клиентов. А жителям, наоборот, приобрести свежую и натуральную продукцию по хорошим ценам. В Прикамье поддержка производителей осуществляется в рамках проекта "Покупая пермское", который был восстановлен в 2017 году. На данный момент участие в проекте принимают более 450 местных компаний, где присутствует крупный бизнес, а также малый и средний.

https://ria.ru/20250109/msp-1992917163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса