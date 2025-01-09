https://ria.ru/20250109/perm-1992975885.html
В Перми заработала торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское"
В Перми заработала торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское" - РИА Новости, 09.01.2025
В Перми заработала торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское"
Торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское", где представлена продукция местных производителей, заработала в городе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:57:00+03:00
2025-01-09T16:57:00+03:00
2025-01-09T16:57:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское", где представлена продукция местных производителей, заработала в городе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Формат таких островков нацелен на то, чтобы расширить условия для развития региональных товаропроизводителей, продвинуть местную продукцию, повысить узнаваемость и спрос на нее. Организаторами выступили министерство промышленности и торговли Прикамья и Пермская торгово-промышленная палата. На данном островке можно приобрести товары местного производства, а также мясные и сырные деликатесы, полуфабрикаты, сыродавленые и сливочные масла, квашеные овощи, иван-чай, лимонад, чак-чак, щербет, ирис, урбеч, мед, конфеты и многое другое. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, власти региона готовы поддерживать местных производителей и представителей малого бизнеса, в том числе с помощью подобных площадок. Такие локации помогают производителям повысить узнаваемость и найти клиентов. А жителям, наоборот, приобрести свежую и натуральную продукцию по хорошим ценам. В Прикамье поддержка производителей осуществляется в рамках проекта "Покупая пермское", который был восстановлен в 2017 году. На данный момент участие в проекте принимают более 450 местных компаний, где присутствует крупный бизнес, а также малый и средний.
https://ria.ru/20250109/msp-1992917163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Пермский край, Дмитрий Махонин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
В Перми заработала торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское"
Торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское" заработала в Перми
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Торговая точка "Фермерский островок "Покупай пермское", где представлена продукция местных производителей, заработала в городе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Формат таких островков нацелен на то, чтобы расширить условия для развития региональных товаропроизводителей, продвинуть местную продукцию, повысить узнаваемость и спрос на нее.
Организаторами выступили министерство промышленности и торговли Прикамья и Пермская торгово-промышленная палата.
На данном островке можно приобрести товары местного производства, а также мясные и сырные деликатесы, полуфабрикаты, сыродавленые и сливочные масла, квашеные овощи, иван-чай, лимонад, чак-чак, щербет, ирис, урбеч, мед, конфеты и многое другое.
По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
, власти региона готовы поддерживать местных производителей и представителей малого бизнеса, в том числе с помощью подобных площадок. Такие локации помогают производителям повысить узнаваемость и найти клиентов. А жителям, наоборот, приобрести свежую и натуральную продукцию по хорошим ценам.
В Прикамье поддержка производителей осуществляется в рамках проекта "Покупая пермское", который был восстановлен в 2017 году. На данный момент участие в проекте принимают более 450 местных компаний, где присутствует крупный бизнес, а также малый и средний.