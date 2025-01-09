https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html

В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине

В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине - РИА Новости, 09.01.2025

В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине

Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа сорвет мирные переговоры по Украине, если будет помогать Киеву, предупредил бывший советник... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T08:47:00+03:00

2025-01-09T08:47:00+03:00

2025-01-09T08:47:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа сорвет мирные переговоры по Украине, если будет помогать Киеву, предупредил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Россия не будет участвовать в процессе переговоров, если следующая администрация президента отправит помощь Украине", — указал Макгрегор.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.

https://ria.ru/20250108/politico-1992809284.html

https://ria.ru/20250108/uyazvimost-1992808252.html

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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, министерство обороны сша