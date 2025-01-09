Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html
В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине
В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине - РИА Новости, 09.01.2025
В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине
Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа сорвет мирные переговоры по Украине, если будет помогать Киеву, предупредил бывший советник... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T08:47:00+03:00
2025-01-09T08:47:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
сергей лавров
дональд трамп
эммануэль макрон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988786799_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_7b5f52f17c8e629bd120eb259b7dcb0f.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа сорвет мирные переговоры по Украине, если будет помогать Киеву, предупредил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Россия не будет участвовать в процессе переговоров, если следующая администрация президента отправит помощь Украине", — указал Макгрегор.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.
https://ria.ru/20250108/politico-1992809284.html
https://ria.ru/20250108/uyazvimost-1992808252.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988786799_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_52ff1c2c92031a4b45826645f99a65bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, Министерство обороны США
В США сделали заявление о переговорах с Россией по конфликту на Украине

Макгрегор предупредил, что помощь администрации Трампа Украине сорвет переговоры

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа сорвет мирные переговоры по Украине, если будет помогать Киеву, предупредил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
«
"Россия не будет участвовать в процессе переговоров, если следующая администрация президента отправит помощь Украине", — указал Макгрегор.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
СМИ рассказали об отставке одного из главных американских помощников Киева
Вчера, 13:59
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Украина должна вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов в рамках конфликта.
Глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости 29 декабря отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию "на земле".
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.
Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и о необходимости отмены санкций.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
СМИ рассказали об уязвимости ключевой страны НАТО из-за российского оружия
Вчера, 13:51
 
В миреУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровДональд ТрампЭммануэль МакронНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала