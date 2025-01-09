https://ria.ru/20250109/obstrel-1992865318.html

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.01.2025

Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщило управление по документированию... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T00:14:00+03:00

2025-01-09T00:14:00+03:00

2025-01-09T00:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики. "Двадцать пять фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать четыре вооружённые атаки - на горловском направлении... Одна вооружённая атака - на харцызском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 75 боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано 25 обстрелов.

https://ria.ru/20250108/kherson-1992853354.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика