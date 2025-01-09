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Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.01.2025
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщило управление по документированию... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T00:14:00+03:00
2025-01-09T00:14:00+03:00
2025-01-09T00:14:00+03:00
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 75 боеприпасов, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики. "Двадцать пять фактов вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать четыре вооружённые атаки - на горловском направлении... Одна вооружённая атака - на харцызском направлении", - говорится в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 75 боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано 25 обстрелов.
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 25 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 75 боеприпасов