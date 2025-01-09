https://ria.ru/20250109/novyy_god-1987386658.html

В чем встречать Новый год Змеи: советы астрологов и стилистов

В чем встречать Новый год 2025 (год Змеи): модные цвета и стильные образы для женщин и мужчин

В чем встречать Новый год Змеи: советы астрологов и стилистов

Символ Нового 2025 года - Зеленая Деревянная Змея, олицетворяющая спокойствие и глубокий ум. Считается, чтобы обрести удачу и счастье, отмечать праздник нужно в РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:34:00+03:00

2025-01-09T11:34:00+03:00

2025-01-09T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Символ Нового 2025 года - Зеленая Деревянная Змея, олицетворяющая спокойствие и глубокий ум. Считается, чтобы обрести удачу и счастье, отмечать праздник нужно в правильно подобранных цветах. О том, в чем встречать Новый год Змеи, как выбрать наряд по знакам зодиака женщинам и мужчинам, а также советы стилистов и астрологов - в материале РИА Новости.Символ 2025 года - Зеленая Деревянная ЗмеяВ китайском гороскопе существует 12 животных, которые становятся поочередно символами года. Каждое из них может быть связано с одним из пяти элементов: огнем, землей, деревом, металлом и водой. Над 2025 годом будет властвовать Зеленая Деревянная Змея, такое совпадение стихии и животного встречалось в последний раз 60 лет назад. В зависимости от сочетания стихии и цвета нового года изменяется и характер символа, помимо присущего всем представителям этого вида высокого интеллекта, они обладают следующими качествами:Змей в восточной культуре уважают, считается, что они способны проникать в самые недоступные места, обладать тайными знаниями и находить выход из сложных ситуаций. Мудрая и опасная рептилия способна также на непредсказуемые поступки, но символ 2025 года не агрессивна, гибка и податлива, поэтому от наступающего года можно ожидать мудрости и созидания.В чем встречать Новый годАстрологи рекомендуют обращать внимание на ведущие цвета символа в одежде, аксессуарах и предметах интерьера, чтобы порадовать Змею, в то время как стилисты и психологи советуют не забывать про свои личные ощущения и чувство стиля. По словам Ольги Минаевой, дизайнера, художника-модельера и декоратора, новогодние наряды к встрече года Зеленой Деревянной Змеи как нельзя лучше совпадают с модными трендами осени/зимы 2024/2025 г.г. Сейчас популярны все оттенки зеленого: от болотного хаки, цвета васаби и киви до насыщенного яркого лайма. Эксперт отмечает, что ранее популярные объемные овальные мешковатые силуэты сменились на облегающие, а длина стремится к макси.Что надеть женщинамИван Пучков, директор по коммуникациям сети офф-прайс магазинов Familia советует женщинам надеть в новогоднюю ночь:- Рекомендуем украшения из дерева и натуральных камней, а также сумки из экологичных материалов, - говорит эксперт.“Советую отдать предпочтение длинным облегающим платьям или таким же комбинезонам. Поперечное членение, которое создают блузки, топы и юбки, Змея не любит, она создает красивый, длинный, изгибистый силуэт без горизонтальных перетяжек. Поэтому лучше, чтоб и платья были прилегающего силуэта, без пояса”, - отмечает Ольга Минаева.Что надеть мужчинамВ моде снова эстетика и вкус, Ольга Минаева советует надеть классический костюм с сорочкой модного облегающего силуэта с удлиненными классическими брюками, немного прикрывающими обувь. Поиграть с цветом и блеском можно в рубашке и галстуке. Актуально надеть хлопковую мужскую сорочку ярких или темных зеленых, сине-зеленых, зелено-кофейных или даже черно-фиолетовых оттенков с блеском и с шанжановым эффектом.- Шанжановый эффект - это переплетение вертикальных нитей и нити утка разных цветов, в этом случае при сгибе ткани на складках образуется красивый блестящий отблеск другим оттенком, что отлично и дорого смотрится даже в хлопковых тканях и особенно в мужских сорочках. Такой же многоцветный, поблескивающий перелив отлично будет смотреться и в ярком мужском галстуке, - объясняет эксперт.Иван Пучков также советует присмотреться к джинсам свободного кроя или классическим моделям брюк в нейтральных тонах, поло с коротким рукавом, выполненным из легкого хлопка, а сверху примерить бомбер из натуральных тканей.Дополнением к новогоднему образу станут кожаные кеды, лоферы или удобные ботинки в коричневых и черных оттенках.Какие цвета надеть на Новый 2025 годДля встречи Нового года рекомендуется выбирать:Астролог Кайла Старс советует для гармонии года Змеи добавить в образ яркие, теплые и живые оттенки, такие как красный, оранжевый, розовый, пурпурный, а также элементы золота или других "светящихся" цветов для привлечения удачи. Можно надеть золотые украшения - кольца, серьги, браслеты. Золотой цвет привлекает богатство и успех. Хорошо, если в украшениях или в макияже будет присутствовать красный - он символизирует удачу и процветание.“Если вы хотите привлечь в свой новый год больше стабильности, то лучше выбрать одежду темных оттенков. Цвета денежного маникюра: серебряный и фиолетовый. Можно добавить блестки, тему космоса и футуристики в маникюр”, - советует эксперт.Цвета, которых нужно избегатьЗмея умна и спокойна, но непредсказуема, злить ее астрологи не советуют.- Она холоднокровные существо - в тепле и на солнце оживает. Поэтому не стоит надевать холодные голубые и синие наряды, наряжать голубым новогоднюю ель, дарить такие же подарки и ставить похожую ледяную голубую и синюю посуду, - предупреждает Ольга Минаева.В чем встречать знакам зодиакаКак утверждают нумерологи и астрологи, встречать Новый год стоит в заранее продуманном образе, который бы соответствовал тому, под какой звездой родился человек и какие цвета в фаворе у покровителя года.Иван Пучков подобрал гардероб для каждого знака зодиака:Овны. Яркие цвета, такие как оранжевый и красный. Смелые наряды, подчеркивающие уверенность. Спортивные кроссовки или яркие туфли. Броские украшения, например, кольца с крупными камнями.Тельцы. Природные цвета, зеленый, коричневый, розовый. Удобная одежда из натуральных тканей. Легкие и яркие наряды с разнообразными принтами. Минималистичные украшения с аметистом или цитрином.Близнецы. Легкие ткани и яркие принты. Цвета - желтый, светло-зеленый, легкие и яркие наряды. Туфли, кроссовки, высокие сапоги. Украшения с жемчугом.Рак. Уютные наряды в пастельных тонах. Мягкие текстуры. Цвета - белый, серебристый. В одежде - нежные и уютные модели. На ноги удобные туфли или мягкие сапоги. Из аксессуаров - элегантные украшения из жемчуга или лунного камня.Львы. Эффектные наряды с золотыми (желтыми) акцентами. Яркие и смелые сочетания, яркая одежда для привлечения внимания. Высокие каблуки или стильные ботильоны. Броские золотые украшения с рубинами и ониксом.Девы. Минимализм и нейтральные цвета, коричневые и зеленые оттенки, аккуратные классические наряды. Элегантные туфли или ботинки. Простые украшения из аметиста или других натуральных камнейВесы. Элегантные наряды в пастельных тонах. Одежда должна быть практичной и удобной, стильной и гармоничной с акцентом на детали. Модные туфли на каблуках или кроссовки. Изящные украшения с синими камнями.Скорпионы. Темные, глубокие цвета, бордовый, темно-зеленый, пурпурный. Стильные, смелые и загадочные наряды с элементами драмы. Необычные украшения с темными камнями.Стрельцы. Цвет - фиолетовый. Свободная одежда - летящие платья, объемные рукава, яркие акценты на украшениях или обуви.Козероги. Цвета - темные оттенки, классические наряды из качественных материалов. Элегантные ботинки или туфли на низком каблуке. Сдержанные украшения из натуральных камней.Водолеи. Бирюзовые цвета, яркие акценты, экспериментальные и необычные наряды. Из аксессуаров - оригинальные украшения с разнообразными формами.Рыбы. Мягкие ткани, пастельные цвета, аквамариновый, сиреневый. Уютные, расслабленные наряды, легкие и воздушные ткани. Нежные украшения из натуральных камней.Советы стилистаСтилисты советуют держать в гардеробе одежду, которую можно использовать не только по праздникам. Универсальными вещами станут:

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https://ria.ru/20250109/2025-1987771808.html

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общество, новый год, россия, астрология, новый год 2025