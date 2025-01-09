https://ria.ru/20250109/napadenie-1992887734.html

В московском метро подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира

В московском метро подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира - РИА Новости, 09.01.2025

В московском метро подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира

Полиция задержала двух 14-летних подростков, напавших с пневматическим пистолетом на 16-летнего парня в вагоне электропоезда в московском метро, сообщила... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:36:00+03:00

2025-01-09T09:36:00+03:00

2025-01-09T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция задержала двух 14-летних подростков, напавших с пневматическим пистолетом на 16-летнего парня в вагоне электропоезда в московском метро, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали несовершеннолетних, которые напали на подростка в вагоне электропоезда", - сказала Волк. По её словам, в дневное время в вагоне электропоезда, следовавшего по Троицкой линии, к 16-летнему москвичу подошли двое 14-летних подростков, которые стали оскорблять его и вести себя вызывающе. Один из них направил в сторону потерпевшего пистолет, а другой снимал происходящее на смартфон. "Молодому человеку удалось убежать с места происшествия, когда поезд прибыл на станцию "Новаторская", - уточнила она. Сотрудники полиции установили личности нападавших, задержали их и в сопровождении законных представителей доставили в отдел полиции. Экспертиза, признала, что пистолет был пневматическим. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Обоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250104/terakt-1992519985.html

https://ria.ru/20241224/podrostki-1991114228.html

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происшествия, россия, москва, ирина волк, московский метрополитен