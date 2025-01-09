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В московском метро подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира - РИА Новости, 09.01.2025
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09:36 09.01.2025 (обновлено: 11:00 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/napadenie-1992887734.html
В московском метро подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира
В московском метро подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира - РИА Новости, 09.01.2025
В московском метро подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира
Полиция задержала двух 14-летних подростков, напавших с пневматическим пистолетом на 16-летнего парня в вагоне электропоезда в московском метро, сообщила... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:36:00+03:00
2025-01-09T11:00:00+03:00
происшествия
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ирина волк
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция задержала двух 14-летних подростков, напавших с пневматическим пистолетом на 16-летнего парня в вагоне электропоезда в московском метро, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали несовершеннолетних, которые напали на подростка в вагоне электропоезда", - сказала Волк. По её словам, в дневное время в вагоне электропоезда, следовавшего по Троицкой линии, к 16-летнему москвичу подошли двое 14-летних подростков, которые стали оскорблять его и вести себя вызывающе. Один из них направил в сторону потерпевшего пистолет, а другой снимал происходящее на смартфон. "Молодому человеку удалось убежать с места происшествия, когда поезд прибыл на станцию "Новаторская", - уточнила она. Сотрудники полиции установили личности нападавших, задержали их и в сопровождении законных представителей доставили в отдел полиции. Экспертиза, признала, что пистолет был пневматическим. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Обоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250104/terakt-1992519985.html
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происшествия, россия, москва, ирина волк, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Московский метрополитен
В московском метро подростки с пневматом напали на 16-летнего пассажира

В московском метро двое подростков с пневматом напали на 16-летнего пассажира

© Ирина Волк/TelegramКадр камеры видеонаблюдения, на котором подростки угрожают пистолетом пассажиру в московском метро
Кадр камеры видеонаблюдения, на котором подростки угрожают пистолетом пассажиру в московском метро - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Ирина Волк/Telegram
Кадр камеры видеонаблюдения, на котором подростки угрожают пистолетом пассажиру в московском метро
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Полиция задержала двух 14-летних подростков, напавших с пневматическим пистолетом на 16-летнего парня в вагоне электропоезда в московском метро, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали несовершеннолетних, которые напали на подростка в вагоне электропоезда", - сказала Волк.
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По её словам, в дневное время в вагоне электропоезда, следовавшего по Троицкой линии, к 16-летнему москвичу подошли двое 14-летних подростков, которые стали оскорблять его и вести себя вызывающе. Один из них направил в сторону потерпевшего пистолет, а другой снимал происходящее на смартфон.
"Молодому человеку удалось убежать с места происшествия, когда поезд прибыл на станцию "Новаторская", - уточнила она.
Сотрудники полиции установили личности нападавших, задержали их и в сопровождении законных представителей доставили в отдел полиции. Экспертиза, признала, что пистолет был пневматическим.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Обоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, заключили в ведомстве.
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