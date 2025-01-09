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Число человек, занятых в сфере МСП Оренбуржья, выросло до 268 тысяч - РИА Новости, 09.01.2025
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Твой бизнес
 
12:35 09.01.2025 (обновлено: 12:36 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/msp-1992917163.html
Число человек, занятых в сфере МСП Оренбуржья, выросло до 268 тысяч
Число человек, занятых в сфере МСП Оренбуржья, выросло до 268 тысяч - РИА Новости, 09.01.2025
Число человек, занятых в сфере МСП Оренбуржья, выросло до 268 тысяч
Число человек, занятых в малом и среднем бизнесе Оренбургской области, на начало 2025 года увеличилось до 268 тысяч, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:35:00+03:00
2025-01-09T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Число человек, занятых в малом и среднем бизнесе Оренбургской области, на начало 2025 года увеличилось до 268 тысяч, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Так, в 2022 году 248 тысяч человек работали в 56,6 тысячи ИП и ООО, а на данный момент этот показатель повысился. Рост обусловлен уровнем поддержки и делового климата, который создан в Оренбуржье. Кроме того, общее число субъектов МСП в регионе составило 62 тысячи. По словам губернатора региона Дениса Паслера, на данный момент для оренбургского бизнеса действует свыше 100 мер поддержки. Это федеральные и региональные инструменты. В 2024 году область два раза проводила капитализацию фонда развития промышленности и гарантийного фонда. Он отметил, что свыше 500 компаний приобрели гарантии по займам за последние три года, а также 70 организаций получили льготные займы на проекты по развитию своих предприятий. Данные меры помогли привлечь в экономику региона свыше трех миллиардов рублей. Например, две компании региона воспользовались займами на развитие, где поручителем выступил Гарантийный фонд Оренбуржья. Этим воспользовалась организация "Теплый дом", которая производит пенопласт, использующийся в дальнейшем в промышленном и жилищном строительстве. С помощью займа компания планирует масштабировать бизнес. Другая компания, которая воспользовалась той же государственной поддержкой, - "Атэна". Это предприятие специализируется на цветах, овощной рассаде и плодовых деревьях. Компания известна не только в Оренбуржье, но и в других регионах страны. В прошлом году бизнес оформил кредит на пополнение оборотных средств, было необходимо закупить партию посадочного материала - Гарантийный фонд региона стал альтернативой залоговому обеспечению. С помощью поддержки компания смогла увеличить выручку в три раза за последние четыре года и почти на четверть увеличить численность персонала. Кроме того, компания нарастила выпуск продукции. По словам вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игната Петухова, государственная поддержка в регионе действует не только для тех, кто уже имеет свой бизнес, но и для тех, кто только недавно его открыл. Так, Гарантийный фонд региона становится поручителем в банках при получении займов на развитие бизнеса. Он добавил, что несколько сотен предпринимателей региона уже воспользовались данным видом поддержки. С помощью гарантий и оборотных средств бизнес может расти и развиваться. Также Гарантийный фонд помог индивидуальному предпринимателю Андрею Колесникову, который начал свой бизнес в качестве дистрибьютора производителей газированных напитков и минеральной воды. Позже он решил открыть свое производство питьевой воды, первая партия его продукции была доступна только в Новотроицком городском округе, а на данный момент его товары располагаются на прилавках крупных продуктовых магазинов. На данный момент на предприятие работает 90 сотрудников.
https://ria.ru/20241228/eksperiment-1991833664.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , денис паслер
Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Денис Паслер, Твой бизнес
Число человек, занятых в сфере МСП Оренбуржья, выросло до 268 тысяч

В Оренбуржье до 268 тысяч человек выросло число участников МСП

© iStock.com / AaronAmatДевушка-предприниматель упаковывает товар
Девушка-предприниматель упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© iStock.com / AaronAmat
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Число человек, занятых в малом и среднем бизнесе Оренбургской области, на начало 2025 года увеличилось до 268 тысяч, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Так, в 2022 году 248 тысяч человек работали в 56,6 тысячи ИП и ООО, а на данный момент этот показатель повысился. Рост обусловлен уровнем поддержки и делового климата, который создан в Оренбуржье. Кроме того, общее число субъектов МСП в регионе составило 62 тысячи.
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По словам губернатора региона Дениса Паслера, на данный момент для оренбургского бизнеса действует свыше 100 мер поддержки. Это федеральные и региональные инструменты. В 2024 году область два раза проводила капитализацию фонда развития промышленности и гарантийного фонда.
Он отметил, что свыше 500 компаний приобрели гарантии по займам за последние три года, а также 70 организаций получили льготные займы на проекты по развитию своих предприятий. Данные меры помогли привлечь в экономику региона свыше трех миллиардов рублей.
Например, две компании региона воспользовались займами на развитие, где поручителем выступил Гарантийный фонд Оренбуржья. Этим воспользовалась организация "Теплый дом", которая производит пенопласт, использующийся в дальнейшем в промышленном и жилищном строительстве. С помощью займа компания планирует масштабировать бизнес.
Другая компания, которая воспользовалась той же государственной поддержкой, - "Атэна". Это предприятие специализируется на цветах, овощной рассаде и плодовых деревьях. Компания известна не только в Оренбуржье, но и в других регионах страны. В прошлом году бизнес оформил кредит на пополнение оборотных средств, было необходимо закупить партию посадочного материала - Гарантийный фонд региона стал альтернативой залоговому обеспечению.
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С помощью поддержки компания смогла увеличить выручку в три раза за последние четыре года и почти на четверть увеличить численность персонала. Кроме того, компания нарастила выпуск продукции.
По словам вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игната Петухова, государственная поддержка в регионе действует не только для тех, кто уже имеет свой бизнес, но и для тех, кто только недавно его открыл. Так, Гарантийный фонд региона становится поручителем в банках при получении займов на развитие бизнеса.
Он добавил, что несколько сотен предпринимателей региона уже воспользовались данным видом поддержки. С помощью гарантий и оборотных средств бизнес может расти и развиваться.
Также Гарантийный фонд помог индивидуальному предпринимателю Андрею Колесникову, который начал свой бизнес в качестве дистрибьютора производителей газированных напитков и минеральной воды. Позже он решил открыть свое производство питьевой воды, первая партия его продукции была доступна только в Новотроицком городском округе, а на данный момент его товары располагаются на прилавках крупных продуктовых магазинов. На данный момент на предприятие работает 90 сотрудников.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаДенис Паслер
 
 
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