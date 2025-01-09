https://ria.ru/20250109/msp-1992917163.html

Число человек, занятых в сфере МСП Оренбуржья, выросло до 268 тысяч

Число человек, занятых в сфере МСП Оренбуржья, выросло до 268 тысяч - РИА Новости, 09.01.2025

Число человек, занятых в сфере МСП Оренбуржья, выросло до 268 тысяч

Число человек, занятых в малом и среднем бизнесе Оренбургской области, на начало 2025 года увеличилось до 268 тысяч, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:35:00+03:00

2025-01-09T12:35:00+03:00

2025-01-09T12:36:00+03:00

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

денис паслер

твой бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921571452_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e91fbd8175496930852cee405f41592.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Число человек, занятых в малом и среднем бизнесе Оренбургской области, на начало 2025 года увеличилось до 268 тысяч, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Так, в 2022 году 248 тысяч человек работали в 56,6 тысячи ИП и ООО, а на данный момент этот показатель повысился. Рост обусловлен уровнем поддержки и делового климата, который создан в Оренбуржье. Кроме того, общее число субъектов МСП в регионе составило 62 тысячи. По словам губернатора региона Дениса Паслера, на данный момент для оренбургского бизнеса действует свыше 100 мер поддержки. Это федеральные и региональные инструменты. В 2024 году область два раза проводила капитализацию фонда развития промышленности и гарантийного фонда. Он отметил, что свыше 500 компаний приобрели гарантии по займам за последние три года, а также 70 организаций получили льготные займы на проекты по развитию своих предприятий. Данные меры помогли привлечь в экономику региона свыше трех миллиардов рублей. Например, две компании региона воспользовались займами на развитие, где поручителем выступил Гарантийный фонд Оренбуржья. Этим воспользовалась организация "Теплый дом", которая производит пенопласт, использующийся в дальнейшем в промышленном и жилищном строительстве. С помощью займа компания планирует масштабировать бизнес. Другая компания, которая воспользовалась той же государственной поддержкой, - "Атэна". Это предприятие специализируется на цветах, овощной рассаде и плодовых деревьях. Компания известна не только в Оренбуржье, но и в других регионах страны. В прошлом году бизнес оформил кредит на пополнение оборотных средств, было необходимо закупить партию посадочного материала - Гарантийный фонд региона стал альтернативой залоговому обеспечению. С помощью поддержки компания смогла увеличить выручку в три раза за последние четыре года и почти на четверть увеличить численность персонала. Кроме того, компания нарастила выпуск продукции. По словам вице-губернатора – заместителя председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игната Петухова, государственная поддержка в регионе действует не только для тех, кто уже имеет свой бизнес, но и для тех, кто только недавно его открыл. Так, Гарантийный фонд региона становится поручителем в банках при получении займов на развитие бизнеса. Он добавил, что несколько сотен предпринимателей региона уже воспользовались данным видом поддержки. С помощью гарантий и оборотных средств бизнес может расти и развиваться. Также Гарантийный фонд помог индивидуальному предпринимателю Андрею Колесникову, который начал свой бизнес в качестве дистрибьютора производителей газированных напитков и минеральной воды. Позже он решил открыть свое производство питьевой воды, первая партия его продукции была доступна только в Новотроицком городском округе, а на данный момент его товары располагаются на прилавках крупных продуктовых магазинов. На данный момент на предприятие работает 90 сотрудников.

https://ria.ru/20241228/eksperiment-1991833664.html

https://ria.ru/20241227/trebovaniya-1991731413.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , денис паслер