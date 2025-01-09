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В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах - РИА Новости, 09.01.2025
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12:14 09.01.2025 (обновлено: 12:16 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/moskva-1992913933.html
В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах
В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах - РИА Новости, 09.01.2025
В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах
Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:14:00+03:00
2025-01-09T12:16:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, поэтому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что регулярно проводятся замеры толщины льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. "Спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в зимний период безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
https://ria.ru/20250109/moskva-1992886461.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах

В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудники поисково-спасательной станции "Строгино" во время учений на Москве-реке.
Сотрудники поисково-спасательной станции Строгино во время учений на Москве-реке. - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудники поисково-спасательной станции "Строгино" во время учений на Москве-реке.
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Столичные спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах из-за оттепели, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, поэтому выходить на него крайне опасно. Призываем москвичей быть аккуратнее, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что регулярно проводятся замеры толщины льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли.
"Спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован всеми необходимыми средствами спасения", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в зимний период безопасность обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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