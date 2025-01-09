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Далай-лама провел молебен о жертвах землетрясения в Тибете - РИА Новости, 09.01.2025
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Религия
 
18:02 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/moleben-1992990847.html
Далай-лама провел молебен о жертвах землетрясения в Тибете
Далай-лама провел молебен о жертвах землетрясения в Тибете - РИА Новости, 09.01.2025
Далай-лама провел молебен о жертвах землетрясения в Тибете
Далай-лама XIV Тензин Гьяцо в четверг возглавил молебен в индийском монастыре Таши Лхунпо о жертвах землетрясения в Тибете, в нем приняло участие более 12 тысяч РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:02:00+03:00
2025-01-09T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо в четверг возглавил молебен в индийском монастыре Таши Лхунпо о жертвах землетрясения в Тибете, в нем приняло участие более 12 тысяч человек, сообщается на официальном сайте Далай-ламы на русском языке. "Сегодня утром около 12000 человек – монахов, монахинь и мирян – собрались в монастыре Таши Лхунпо, чтобы помолиться за жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Тибете. Его святейшество Далай-лама в настоящее время находится в монастыре Таши Лхунпо, восстановленном на юге Индии. В этой связи его участие в большом молебне за жителей Дингри и всего Шигадзе особенно благоприятно", - говорится в сообщении. Далай-лама возглавил молебен. Церемония началась с чтения "Тройной ежедневной молитвы". Затем прочитали молитву "Четыре безмерных" и молитву Самантабхадры, также известную как "Царь молитв". Всех угостили тибетским молочным чаем и лепешками, "благословленными молитвой подношения". Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 7 января на территории округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По состоянию на 6.00 (01.00 мск) 9 января в результате землетрясения погибли 126 человек, 61,5 тысячи человек пострадали, сообщило Центральное телевидение Китая в четверг. Таши Лхунпо - главный монастырь в Шигадзе, он был основан первым Далай-ламой Гьялвой Гендуном Друпом и служил резиденцией панчен-лам. В настоящее время монастырь восстановлен в тибетском поселении Билакуппе индийского штата Карнатака.
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Религия, Тибет, Китай, Индия, Религия

Далай-лама провел молебен о жертвах землетрясения в Тибете

© РИА Новости / Нина Алексеева | Перейти в медиабанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо в четверг возглавил молебен в индийском монастыре Таши Лхунпо о жертвах землетрясения в Тибете, в нем приняло участие более 12 тысяч человек, сообщается на официальном сайте Далай-ламы на русском языке.
"Сегодня утром около 12000 человек – монахов, монахинь и мирян – собрались в монастыре Таши Лхунпо, чтобы помолиться за жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в Тибете. Его святейшество Далай-лама в настоящее время находится в монастыре Таши Лхунпо, восстановленном на юге Индии. В этой связи его участие в большом молебне за жителей Дингри и всего Шигадзе особенно благоприятно", - говорится в сообщении.
Последствия землетрясения в Тибете - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Более 60 тысяч человек пострадали от последствий землетрясения в Тибете
Вчера, 12:11
Далай-лама возглавил молебен. Церемония началась с чтения "Тройной ежедневной молитвы". Затем прочитали молитву "Четыре безмерных" и молитву Самантабхадры, также известную как "Царь молитв". Всех угостили тибетским молочным чаем и лепешками, "благословленными молитвой подношения".
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 7 января на территории округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По состоянию на 6.00 (01.00 мск) 9 января в результате землетрясения погибли 126 человек, 61,5 тысячи человек пострадали, сообщило Центральное телевидение Китая в четверг.
Таши Лхунпо - главный монастырь в Шигадзе, он был основан первым Далай-ламой Гьялвой Гендуном Друпом и служил резиденцией панчен-лам. В настоящее время монастырь восстановлен в тибетском поселении Билакуппе индийского штата Карнатака.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для спасения людей в Тибете
7 января, 08:25
 
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