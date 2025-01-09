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Маск задался вопросом о смысле жизни в эпоху ИИ
Маск задался вопросом о смысле жизни в эпоху ИИ - РИА Новости, 09.01.2025
Маск задался вопросом о смысле жизни в эпоху ИИ
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск задался вопросом, будет ли в жизни смысл, если искусственный интеллект научится выполнять любые задачи лучше РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:34:00+03:00
2025-01-09T12:34:00+03:00
2025-01-09T12:35:00+03:00
технологии
илон маск
искусственный интеллект (ии)
в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск задался вопросом, будет ли в жизни смысл, если искусственный интеллект научится выполнять любые задачи лучше человека. На вопрос о том, что люди будут делать со своим временем, когда роботы будут выполнять всю работу за них, Маск ответил, что для людей такая ситуация будет сравнима с "уходом на пенсию". "Большой вопрос, будет ли в нашей жизни смысл, если компьютеры и роботы будут делать все лучше, чем мы. Это серьезный вопрос, и я сам над ним задумываюсь", - сказал Маск в интервью директору маркетинговой компании Stagwell Марку Пенну, которое транслировалось в соцсети X. Ранее Маск выразил уверенность, что к уже к концу 2025 года искусственный интеллект превзойдет интеллект любого человека, а к 2030 году - всех людей, вместе взятых.
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технологии, илон маск, искусственный интеллект (ии), в мире
Технологии, Илон Маск, Искусственный интеллект (ИИ), В мире
Маск задался вопросом о смысле жизни в эпоху ИИ
Маск задался вопросом, будет ли смысл в жизни, если роботы станут лучше человека
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск задался вопросом, будет ли в жизни смысл, если искусственный интеллект научится выполнять любые задачи лучше человека.
На вопрос о том, что люди будут делать со своим временем, когда роботы будут выполнять всю работу за них, Маск
ответил, что для людей такая ситуация будет сравнима с "уходом на пенсию".
"Большой вопрос, будет ли в нашей жизни смысл, если компьютеры и роботы будут делать все лучше, чем мы. Это серьезный вопрос, и я сам над ним задумываюсь", - сказал Маск в интервью директору маркетинговой компании Stagwell Марку Пенну, которое транслировалось в соцсети X.
Ранее Маск выразил уверенность, что к уже к концу 2025 года искусственный интеллект превзойдет интеллект любого человека, а к 2030 году - всех людей, вместе взятых.