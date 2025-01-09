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Леса Подмосковья оснастят новыми пунктами видеомониторинга - РИА Новости, 09.01.2025
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Новости Подмосковья
 
15:41 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/lesnoy-1992958521.html
Леса Подмосковья оснастят новыми пунктами видеомониторинга
Леса Подмосковья оснастят новыми пунктами видеомониторинга - РИА Новости, 09.01.2025
Леса Подмосковья оснастят новыми пунктами видеомониторинга
В комлесхозе Московской области сообщили о планах усилить систему видеомониторинга лесной пожарной обстановки в регионе дополнительными устройствами. Эта мера... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:41:00+03:00
2025-01-09T15:41:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.В комлесхозе Московской области сообщили о планах усилить систему видеомониторинга лесной пожарной обстановки в регионе дополнительными устройствами. Эта мера предусматривает установку пяти новых комплексов наблюдения, написал 360.ru.Система мониторинга охватывает 132 комплекса видеонаблюдения, из которых пять были установлены в 2024 году. Еще пять планируется внедрить в 2025 году."За 2024 год системой зарегистрировано более 4,2 миллиона срабатываний, из них подтвержденных пожароопасных объектов (дым-точек) – 1209", – уточнил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.Все подозрительные сигналы дыма анализируются специалистами, они же фильтруют ложные срабатывания и при выявлении реальной угрозы пожара направляют на место происшествия противопожарные бригады.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Леса Подмосковья оснастят новыми пунктами видеомониторинга

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на лестницу в парке на Воробьевской набережной в Москве
Вид на лестницу в парке на Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.В комлесхозе Московской области сообщили о планах усилить систему видеомониторинга лесной пожарной обстановки в регионе дополнительными устройствами. Эта мера предусматривает установку пяти новых комплексов наблюдения, написал 360.ru.
Система мониторинга охватывает 132 комплекса видеонаблюдения, из которых пять были установлены в 2024 году. Еще пять планируется внедрить в 2025 году.
"За 2024 год системой зарегистрировано более 4,2 миллиона срабатываний, из них подтвержденных пожароопасных объектов (дым-точек) – 1209", – уточнил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Все подозрительные сигналы дыма анализируются специалистами, они же фильтруют ложные срабатывания и при выявлении реальной угрозы пожара направляют на место происшествия противопожарные бригады.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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