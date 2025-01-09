https://ria.ru/20250109/lesnoy-1992958521.html

Леса Подмосковья оснастят новыми пунктами видеомониторинга

Леса Подмосковья оснастят новыми пунктами видеомониторинга - РИА Новости, 09.01.2025

Леса Подмосковья оснастят новыми пунктами видеомониторинга

В комлесхозе Московской области сообщили о планах усилить систему видеомониторинга лесной пожарной обстановки в регионе дополнительными устройствами. Эта мера... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:41:00+03:00

2025-01-09T15:41:00+03:00

2025-01-09T15:41:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899032899_0:27:3354:1913_1920x0_80_0_0_b35bbc647531ff5f69d3035c04587e91.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.В комлесхозе Московской области сообщили о планах усилить систему видеомониторинга лесной пожарной обстановки в регионе дополнительными устройствами. Эта мера предусматривает установку пяти новых комплексов наблюдения, написал 360.ru.Система мониторинга охватывает 132 комплекса видеонаблюдения, из которых пять были установлены в 2024 году. Еще пять планируется внедрить в 2025 году."За 2024 год системой зарегистрировано более 4,2 миллиона срабатываний, из них подтвержденных пожароопасных объектов (дым-точек) – 1209", – уточнил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.Все подозрительные сигналы дыма анализируются специалистами, они же фильтруют ложные срабатывания и при выявлении реальной угрозы пожара направляют на место происшествия противопожарные бригады.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)