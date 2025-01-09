https://ria.ru/20250109/lenta-1992942169.html

Во Владикавказе пенсионерка упала на багажную ленту в аэропорту

Во Владикавказе пенсионерка упала на багажную ленту в аэропорту - РИА Новости, 09.01.2025

Во Владикавказе пенсионерка упала на багажную ленту в аэропорту

Пенсионерка упала на багажную ленту в аэропорту Владикавказа в Северной Осетии, при этом родственники заранее предупреждали сотрудников воздушной гавани, что... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:31:00+03:00

2025-01-09T14:31:00+03:00

2025-01-09T14:41:00+03:00

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ПЯТИГОРСК, 9 янв - РИА Новости. Пенсионерка упала на багажную ленту в аэропорту Владикавказа в Северной Осетии, при этом родственники заранее предупреждали сотрудников воздушной гавани, что женщина не может ориентироваться самостоятельно, аэропорт извинился за сложившуюся ситуацию, сообщает его пресс-служба. "Пятого января 74-летняя женщина, которая имела билет по маршруту Владикавказ – Москва, ждала начала регистрации на рейс. По телефону её родственники попросили сотрудников аэропорта пригласить её к стойке к началу регистрации, так как она себя плохо чувствовала и самостоятельно не ориентировалась. Женщину проводили до кресел рядом со стойкой для ожидания начала регистрации на рейс. Но через несколько минут она ушла из зоны ожидания, шагнула на багажные весы и упала на багажной ленте", - говорится в сообщении. Сразу после падения женщину доставили в медпункт аэропорта, из-за повышенного давления и пульса вызвали бригаду скорой помощи. Повреждений от падения зафиксировано не было. Родственники забрали женщину, отказавшись от перелёта. "Мы сожалеем, что один из наших пассажиров попал в такие неприятные обстоятельства и приносим извинения за сложившуюся ситуацию", - отметили в пресс-службе аэропорта Владикавказа.

https://ria.ru/20241219/mvd-1990278630.html

https://ria.ru/20241231/pensiya-1992191559.html

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владикавказ, москва, россия, происшествия