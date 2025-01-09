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Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР - РИА Новости, 09.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 09.01.2025 (обновлено: 09:51 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992889314.html
Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР
Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР - РИА Новости, 09.01.2025
Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР
Город Курахово в Донецкой Народной Республике сильно поврежден во время освобождения от ВСУ, но можно говорить о том, что он будет восстанавливаться, сообщил... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:50:00+03:00
2025-01-09T09:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Город Курахово в Донецкой Народной Республике сильно поврежден во время освобождения от ВСУ, но можно говорить о том, что он будет восстанавливаться, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Город достаточно сильно поврежден. Безусловно, специалисты дадут понимание по восстановлению, но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта... что Курахово будет восстанавливаться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1980950150.html
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курахово, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР

Пушилин: город Курахово в ДНР сильно поврежден, но будет восстанавливаться

© Народная милиция ДНР/TelegramРоссийский флаг над элеватором в Курахово
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Народная милиция ДНР/Telegram
Российский флаг над элеватором в Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Город Курахово в Донецкой Народной Республике сильно поврежден во время освобождения от ВСУ, но можно говорить о том, что он будет восстанавливаться, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Город достаточно сильно поврежден. Безусловно, специалисты дадут понимание по восстановлению, но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта... что Курахово будет восстанавливаться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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