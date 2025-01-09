https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992889314.html
Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР
Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР - РИА Новости, 09.01.2025
Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР
Город Курахово в Донецкой Народной Республике сильно поврежден во время освобождения от ВСУ, но можно говорить о том, что он будет восстанавливаться, сообщил... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:50:00+03:00
2025-01-09T09:50:00+03:00
2025-01-09T09:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Город Курахово в Донецкой Народной Республике сильно поврежден во время освобождения от ВСУ, но можно говорить о том, что он будет восстанавливаться, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Город достаточно сильно поврежден. Безусловно, специалисты дадут понимание по восстановлению, но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта... что Курахово будет восстанавливаться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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курахово, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР
Пушилин: город Курахово в ДНР сильно поврежден, но будет восстанавливаться