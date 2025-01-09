https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992889314.html

Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР

Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР - РИА Новости, 09.01.2025

Пушилин рассказал о перспективах восстановления Курахово в ДНР

Город Курахово в Донецкой Народной Республике сильно поврежден во время освобождения от ВСУ, но можно говорить о том, что он будет восстанавливаться, сообщил... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:50:00+03:00

2025-01-09T09:50:00+03:00

2025-01-09T09:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988565085_136:93:1267:729_1920x0_80_0_0_1639cbb6ed9ee873b481907c4cc477c4.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Город Курахово в Донецкой Народной Республике сильно поврежден во время освобождения от ВСУ, но можно говорить о том, что он будет восстанавливаться, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Город достаточно сильно поврежден. Безусловно, специалисты дадут понимание по восстановлению, но можно сказать уже исходя из места расположения населенного пункта... что Курахово будет восстанавливаться", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1980950150.html

курахово

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курахово, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность