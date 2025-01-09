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Боец ВС России рассказал о зачистке от ВСУ многоэтажек в Курахово - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:24 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992870747.html
Боец ВС России рассказал о зачистке от ВСУ многоэтажек в Курахово
Боец ВС России рассказал о зачистке от ВСУ многоэтажек в Курахово - РИА Новости, 09.01.2025
Боец ВС России рассказал о зачистке от ВСУ многоэтажек в Курахово
Российские войска освобождали многоэтажки в Курахово малыми штурмовыми группами по пять человек, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 110-й... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T03:24:00+03:00
2025-01-09T03:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курахово
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Российские войска освобождали многоэтажки в Курахово малыми штурмовыми группами по пять человек, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным "Боксер". Минобороны России сообщило об освобождении Курахово в Донбассе 6 января. "Малая штурмовая группа - это ноу-хау этой войны. Когда уже в больших подразделениях просто не могут подойти, мы заходим в город или в то или иное место, штурмуем малыми группами. В моей группе было пять человек. В конце осталось только трое", - рассказал командир штурмовой роты, уточнив, что остальные два человека из его группы получили ранения. Как пояснил боец, штурмовали высотную застройку, так называемый микрорайон Южный. Район состоит из 20 высотных домов, которые были зачищены от ВСУ двумя штурмовыми группами. Те, кто оказывал сопротивление российским штурмовикам, были уничтожены, а тех, кто просил оставить их в живых, брали в плен. "Когда мы ворвались в подъезд, были встречены шквальным огнем. Бой длился, скоротечный бой, где-то в течение 30 минут. Но это летели гранаты, свистели пули. В замкнутом пространстве - это было похоже на какой-то ад в миниатюре", - рассказал "Боксер" о штурме многоэтажки. По его словам, в ходе зачистки командир остался вдвоем с товарищем, остальные получили ранение и контузию. У противника оставалось трое – они могли отстреливаться и бросать гранаты, но несмотря на численное преимущество противника, российские штурмовики захватили эти позиции. "Даже если бы я остался один, я бы все равно продолжал выполнять мою поставленную задачу, не было страха, не было ничего, кроме какой-то ярости, солдатской какой-то чести, и я шел вперед, и враг был сломлен и запросил сдачу, хотя я ему сдаться не предложил, я хотел его уничтожить", - добавил "Боксер".
https://ria.ru/20250109/telegraph-1992868099.html
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россия, курахово, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курахово, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал о зачистке от ВСУ многоэтажек в Курахово

Командир "Боксер": многоэтажки Курахово зачищались малыми штурмовыми группами

© РИА Новости Российские бойцы 51-й армии уничтожили опорник ВСУ в многоэтажке в Курахово
Российские бойцы 51-й армии уничтожили опорник ВСУ в многоэтажке в Курахово - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости
Российские бойцы 51-й армии уничтожили опорник ВСУ в многоэтажке в Курахово. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Российские войска освобождали многоэтажки в Курахово малыми штурмовыми группами по пять человек, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным "Боксер".
Минобороны России сообщило об освобождении Курахово в Донбассе 6 января.
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"Малая штурмовая группа - это ноу-хау этой войны. Когда уже в больших подразделениях просто не могут подойти, мы заходим в город или в то или иное место, штурмуем малыми группами. В моей группе было пять человек. В конце осталось только трое", - рассказал командир штурмовой роты, уточнив, что остальные два человека из его группы получили ранения.
Как пояснил боец, штурмовали высотную застройку, так называемый микрорайон Южный. Район состоит из 20 высотных домов, которые были зачищены от ВСУ двумя штурмовыми группами. Те, кто оказывал сопротивление российским штурмовикам, были уничтожены, а тех, кто просил оставить их в живых, брали в плен.
"Когда мы ворвались в подъезд, были встречены шквальным огнем. Бой длился, скоротечный бой, где-то в течение 30 минут. Но это летели гранаты, свистели пули. В замкнутом пространстве - это было похоже на какой-то ад в миниатюре", - рассказал "Боксер" о штурме многоэтажки.
По его словам, в ходе зачистки командир остался вдвоем с товарищем, остальные получили ранение и контузию. У противника оставалось трое – они могли отстреливаться и бросать гранаты, но несмотря на численное преимущество противника, российские штурмовики захватили эти позиции.
"Даже если бы я остался один, я бы все равно продолжал выполнять мою поставленную задачу, не было страха, не было ничего, кроме какой-то ярости, солдатской какой-то чести, и я шел вперед, и враг был сломлен и запросил сдачу, хотя я ему сдаться не предложил, я хотел его уничтожить", - добавил "Боксер".
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