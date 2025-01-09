В крымские сафари-парк и зоопарк доставили пострадавших от мазута птиц
В Крыму в сафари-парк и зоопарк доставили около 800 птиц, пострадавших от мазута
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПтица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В крымские сафари-парк "Тайган" и зоопарк "Сказка" доставили около 800 птиц, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил РИА Новости директор зоопарков Олег Зубков.
Сафари-парк "Тайган" находится в Белогорском районе, зоопарк "Сказка" - Ялте.
"Тайган" и "Сказка" - это единственные два центра, которые сегодня принимают птиц со всех штабов и всех помывочных центров Крыма для выхаживания. Уже принято около 800 птиц. Решение о возможности их выпуска будет не раньше чем через неделю", - сказал Зубков.
При этом, по его словам, фиксируется достаточно много случаев, когда спасти птиц не удается.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.