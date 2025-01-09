https://ria.ru/20250109/krym-1992952781.html

В крымские сафари-парк и зоопарк доставили пострадавших от мазута птиц

В крымские сафари-парк и зоопарк доставили пострадавших от мазута птиц - РИА Новости, 09.01.2025

В крымские сафари-парк и зоопарк доставили пострадавших от мазута птиц

В крымские сафари-парк "Тайган" и зоопарк "Сказка" доставили около 800 птиц, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:20:00+03:00

2025-01-09T15:20:00+03:00

2025-01-09T15:20:00+03:00

происшествия

керченский пролив

керчь

крушение двух танкеров в керченском проливе

республика крым

черное море

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В крымские сафари-парк "Тайган" и зоопарк "Сказка" доставили около 800 птиц, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил РИА Новости директор зоопарков Олег Зубков. Сафари-парк "Тайган" находится в Белогорском районе, зоопарк "Сказка" - Ялте. "Тайган" и "Сказка" - это единственные два центра, которые сегодня принимают птиц со всех штабов и всех помывочных центров Крыма для выхаживания. Уже принято около 800 птиц. Решение о возможности их выпуска будет не раньше чем через неделю", - сказал Зубков. При этом, по его словам, фиксируется достаточно много случаев, когда спасти птиц не удается. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250108/krym-1992842476.html

https://ria.ru/20250108/dyuny-1992838541.html

https://ria.ru/20250107/evpatoriya-1992760472.html

керченский пролив

керчь

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происшествия, керченский пролив, керчь, крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым, черное море, россия