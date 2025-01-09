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В крымские сафари-парк и зоопарк доставили пострадавших от мазута птиц - РИА Новости, 09.01.2025
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15:20 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/krym-1992952781.html
В крымские сафари-парк и зоопарк доставили пострадавших от мазута птиц
В крымские сафари-парк и зоопарк доставили пострадавших от мазута птиц - РИА Новости, 09.01.2025
В крымские сафари-парк и зоопарк доставили пострадавших от мазута птиц
В крымские сафари-парк "Тайган" и зоопарк "Сказка" доставили около 800 птиц, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:20:00+03:00
2025-01-09T15:20:00+03:00
происшествия
керченский пролив
керчь
крушение двух танкеров в керченском проливе
республика крым
черное море
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В крымские сафари-парк "Тайган" и зоопарк "Сказка" доставили около 800 птиц, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил РИА Новости директор зоопарков Олег Зубков. Сафари-парк "Тайган" находится в Белогорском районе, зоопарк "Сказка" - Ялте. "Тайган" и "Сказка" - это единственные два центра, которые сегодня принимают птиц со всех штабов и всех помывочных центров Крыма для выхаживания. Уже принято около 800 птиц. Решение о возможности их выпуска будет не раньше чем через неделю", - сказал Зубков. При этом, по его словам, фиксируется достаточно много случаев, когда спасти птиц не удается. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250108/krym-1992842476.html
https://ria.ru/20250108/dyuny-1992838541.html
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керченский пролив
керчь
республика крым
черное море
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происшествия, керченский пролив, керчь, крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым, черное море, россия
Происшествия, Керченский пролив, Керчь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Республика Крым, Черное море, Россия
В крымские сафари-парк и зоопарк доставили пострадавших от мазута птиц

В Крыму в сафари-парк и зоопарк доставили около 800 птиц, пострадавших от мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПтица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В крымские сафари-парк "Тайган" и зоопарк "Сказка" доставили около 800 птиц, пострадавших от разлива мазута в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил РИА Новости директор зоопарков Олег Зубков.
Сафари-парк "Тайган" находится в Белогорском районе, зоопарк "Сказка" - Ялте.
Крым - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В Крыму завершили очистку побережья от загрязненного мазутом грунта
8 января, 19:19
"Тайган" и "Сказка" - это единственные два центра, которые сегодня принимают птиц со всех штабов и всех помывочных центров Крыма для выхаживания. Уже принято около 800 птиц. Решение о возможности их выпуска будет не раньше чем через неделю", - сказал Зубков.
При этом, по его словам, фиксируется достаточно много случаев, когда спасти птиц не удается.
Нефтепродукты на берегу под Анапой. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Уникальные дюны на побережье Анапы пострадали от выброса мазута
8 января, 18:32
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
Закат в Евпатории - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В Евпатории на побережье обнаружили участки песка, загрязненные мазутом
7 января, 19:20
 
ПроисшествияКерченский проливКерчьКрушение двух танкеров в Керченском проливеРеспублика КрымЧерное мореРоссия
 
 
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