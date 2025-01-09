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"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ - РИА Новости, 09.01.2025
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19:48 09.01.2025 (обновлено: 19:52 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/kiselev-1993007358.html
"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ
"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ - РИА Новости, 09.01.2025
"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ
Авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1" стала лидером рейтинга итоговых информационных программ в 2024 году, следует из РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T19:48:00+03:00
2025-01-09T19:52:00+03:00
общество
россия
дмитрий киселев
евгений попов
ольга скабеева
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1" стала лидером рейтинга итоговых информационных программ в 2024 году, следует из данных Mediascope. Mediascope - исследовательская компания, официально уполномоченная Роскомнадзором на измерение телеаудитории в РФ. По данным Mediascope, самым востребованным из еженедельных информационных форматов 2024 года остаётся авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселёвым" ("Россия 1", воскресенье, 20:00). Это бессменный лидер российского аналитического вещания с 2013 года – и по рейтингам, и по соцопросам. Рейтинг программы по итогам 2024 года составил 5%, доля аудитории - 18,2%. На втором и третьем местах ещё два воскресных проекта канала: итоговые "Вести с Евгением Поповым" (рейтинг 4,7%, доля - 19,7%) и "Москва. Кремль. Путин" (рейтинг 3,3%, доля - 17,4%). Лидером рейтинга политических ток-шоу будней стал праймовый выпуск информационно-дискуссионного шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым ("Россия 1", 18:30). На втором месте дневной выпуск шоу "60 минут" (11:30), на третьем - "Вечер с Владимиром Соловьёвым" ("Россия 1", 23:40). В рейтинге ежедневных информационных программ лидерство сохраняет основной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник-суббота, 20:00). Дневной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник-воскресенье, 17:00) на втором месте. Замыкает тройку программа "Сегодня" (НТВ, понедельник-пятница, 19:00). Показатели приводятся по данным телеизмерений Mediascope TV Index, рассчитанных для аудитории "4+" (репрезентирующей всех зрителей в возрасте от четырех лет и старше) в панельной географии "0+", охватывающей все населённые пункты России).
https://ria.ru/20250109/tv-reytingi-1992817815.html
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2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, россия, дмитрий киселев, евгений попов, ольга скабеева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нтв (телеканал)
Общество, Россия, Дмитрий Киселев, Евгений Попов, Ольга Скабеева, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), НТВ (телеканал)
"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ

"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг0-2024 итоговых программ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка информационно-аналитической программы "Вести недели" к выходу в эфир. В студии на дальнем плане: генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий программы Дмитрий Киселев
Подготовка информационно-аналитической программы Вести недели к выходу в эфир. В студии на дальнем плане: генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий программы Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Подготовка информационно-аналитической программы "Вести недели" к выходу в эфир. В студии на дальнем плане: генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий программы Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1" стала лидером рейтинга итоговых информационных программ в 2024 году, следует из данных Mediascope.
Mediascope - исследовательская компания, официально уполномоченная Роскомнадзором на измерение телеаудитории в РФ.
Декорации к шоу на канале Россия 1 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Россия 1" лидирует девятый раз подряд. Что изменилось в ТВ-рейтингах года
Вчера, 19:04
По данным Mediascope, самым востребованным из еженедельных информационных форматов 2024 года остаётся авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселёвым" ("Россия 1", воскресенье, 20:00). Это бессменный лидер российского аналитического вещания с 2013 года – и по рейтингам, и по соцопросам.
Рейтинг программы по итогам 2024 года составил 5%, доля аудитории - 18,2%. На втором и третьем местах ещё два воскресных проекта канала: итоговые "Вести с Евгением Поповым" (рейтинг 4,7%, доля - 19,7%) и "Москва. Кремль. Путин" (рейтинг 3,3%, доля - 17,4%).
Лидером рейтинга политических ток-шоу будней стал праймовый выпуск информационно-дискуссионного шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым ("Россия 1", 18:30). На втором месте дневной выпуск шоу "60 минут" (11:30), на третьем - "Вечер с Владимиром Соловьёвым" ("Россия 1", 23:40).
В рейтинге ежедневных информационных программ лидерство сохраняет основной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник-суббота, 20:00). Дневной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник-воскресенье, 17:00) на втором месте. Замыкает тройку программа "Сегодня" (НТВ, понедельник-пятница, 19:00).
Показатели приводятся по данным телеизмерений Mediascope TV Index, рассчитанных для аудитории "4+" (репрезентирующей всех зрителей в возрасте от четырех лет и старше) в панельной географии "0+", охватывающей все населённые пункты России).
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и первый заместитель главного редактора медиагруппы Россия сегодня Сергей Кочетков на итоговом заседании Общественного совета при министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Глава Минцифры вручил награду МИА "Россия сегодня"
18 декабря 2024, 19:03
 
ОбществоРоссияДмитрий КиселевЕвгений ПоповОльга СкабееваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)НТВ (телеканал)
 
 
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