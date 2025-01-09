"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ
"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг0-2024 итоговых программ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка информационно-аналитической программы "Вести недели" к выходу в эфир. В студии на дальнем плане: генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий программы Дмитрий Киселев
Подготовка информационно-аналитической программы "Вести недели" к выходу в эфир. В студии на дальнем плане: генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий программы Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1" стала лидером рейтинга итоговых информационных программ в 2024 году, следует из данных Mediascope.
Mediascope - исследовательская компания, официально уполномоченная Роскомнадзором на измерение телеаудитории в РФ.
По данным Mediascope, самым востребованным из еженедельных информационных форматов 2024 года остаётся авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселёвым" ("Россия 1", воскресенье, 20:00). Это бессменный лидер российского аналитического вещания с 2013 года – и по рейтингам, и по соцопросам.
Рейтинг программы по итогам 2024 года составил 5%, доля аудитории - 18,2%. На втором и третьем местах ещё два воскресных проекта канала: итоговые "Вести с Евгением Поповым" (рейтинг 4,7%, доля - 19,7%) и "Москва. Кремль. Путин" (рейтинг 3,3%, доля - 17,4%).
Лидером рейтинга политических ток-шоу будней стал праймовый выпуск информационно-дискуссионного шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым ("Россия 1", 18:30). На втором месте дневной выпуск шоу "60 минут" (11:30), на третьем - "Вечер с Владимиром Соловьёвым" ("Россия 1", 23:40).
В рейтинге ежедневных информационных программ лидерство сохраняет основной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник-суббота, 20:00). Дневной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник-воскресенье, 17:00) на втором месте. Замыкает тройку программа "Сегодня" (НТВ, понедельник-пятница, 19:00).
Показатели приводятся по данным телеизмерений Mediascope TV Index, рассчитанных для аудитории "4+" (репрезентирующей всех зрителей в возрасте от четырех лет и старше) в панельной географии "0+", охватывающей все населённые пункты России).
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