https://ria.ru/20250109/kiselev-1993007358.html

"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ

"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ - РИА Новости, 09.01.2025

"Вести недели с Дмитрием Киселевым" возглавили рейтинг итоговых программ

Авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1" стала лидером рейтинга итоговых информационных программ в 2024 году, следует из РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:48:00+03:00

2025-01-09T19:48:00+03:00

2025-01-09T19:52:00+03:00

общество

россия

дмитрий киселев

евгений попов

ольга скабеева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нтв (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921042281_0:180:3078:1911_1920x0_80_0_0_9465fcd37ae8eb31db93eb5b33c4f89f.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия 1" стала лидером рейтинга итоговых информационных программ в 2024 году, следует из данных Mediascope. Mediascope - исследовательская компания, официально уполномоченная Роскомнадзором на измерение телеаудитории в РФ. По данным Mediascope, самым востребованным из еженедельных информационных форматов 2024 года остаётся авторская программа "Вести недели с Дмитрием Киселёвым" ("Россия 1", воскресенье, 20:00). Это бессменный лидер российского аналитического вещания с 2013 года – и по рейтингам, и по соцопросам. Рейтинг программы по итогам 2024 года составил 5%, доля аудитории - 18,2%. На втором и третьем местах ещё два воскресных проекта канала: итоговые "Вести с Евгением Поповым" (рейтинг 4,7%, доля - 19,7%) и "Москва. Кремль. Путин" (рейтинг 3,3%, доля - 17,4%). Лидером рейтинга политических ток-шоу будней стал праймовый выпуск информационно-дискуссионного шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым ("Россия 1", 18:30). На втором месте дневной выпуск шоу "60 минут" (11:30), на третьем - "Вечер с Владимиром Соловьёвым" ("Россия 1", 23:40). В рейтинге ежедневных информационных программ лидерство сохраняет основной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник-суббота, 20:00). Дневной выпуск программы "Вести" ("Россия 1", понедельник-воскресенье, 17:00) на втором месте. Замыкает тройку программа "Сегодня" (НТВ, понедельник-пятница, 19:00). Показатели приводятся по данным телеизмерений Mediascope TV Index, рассчитанных для аудитории "4+" (репрезентирующей всех зрителей в возрасте от четырех лет и старше) в панельной географии "0+", охватывающей все населённые пункты России).

https://ria.ru/20250109/tv-reytingi-1992817815.html

https://ria.ru/20241218/shadaev-1989985684.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий киселев, евгений попов, ольга скабеева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нтв (телеканал)