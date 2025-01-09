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Аналитик рассказал о последствиях приостановки транзита газа для Киева - РИА Новости, 09.01.2025
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17:55 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/kiev-1992989502.html
Аналитик рассказал о последствиях приостановки транзита газа для Киева
Аналитик рассказал о последствиях приостановки транзита газа для Киева - РИА Новости, 09.01.2025
Аналитик рассказал о последствиях приостановки транзита газа для Киева
Киев, перекрыв транзит российского газа, лишился половины объема импортируемой на юг страны электроэнергии, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:55:00+03:00
2025-01-09T17:55:00+03:00
экономика
молдавия
украина
румыния
игорь юшков
газпром
фонд национальной энергетической безопасности
молдовагаз
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Киев, перекрыв транзит российского газа, лишился половины объема импортируемой на юг страны электроэнергии, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. "В Приднестровье сократили выработку электроэнергии и даже у себя ввели график подачи электричества. В Молдавию они вообще не поставляют электричество. Что сделала Молдавия? Теперь она закупает электроэнергию у Румынии. Раньше Румыния поставляла свою электроэнергию транзитом через Молдавию и Приднестровье на Украину. Весь юг Украины, Одесская область в частности, сидел на двух источниках. Это южноукраинская АЭС и импорт из Румынии", – сказал Юшков. "Теперь, в начале января, Молдавия отбирает из транзитных объемов фактически половину того, что раньше доставалось Украине. Получается, что Украина, перекрыв поставки газа в Приднестровье и Молдавию, теперь лишилась половины южного направления поставок электроэнергии. Из Румынии к ней сейчас доходит гораздо меньше", – добавил эксперт. "Газпром" в первый день года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
https://ria.ru/20250108/gaz-1992861578.html
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экономика, молдавия, украина, румыния, игорь юшков, газпром, фонд национальной энергетической безопасности, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Украина, Румыния, Игорь Юшков, Газпром, Фонд национальной энергетической безопасности, Молдовагаз
Аналитик рассказал о последствиях приостановки транзита газа для Киева

Аналитик Юшков: Киев лишился половины импортируемой на юг страны электроэнергии

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Киев, перекрыв транзит российского газа, лишился половины объема импортируемой на юг страны электроэнергии, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
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"В Приднестровье сократили выработку электроэнергии и даже у себя ввели график подачи электричества. В Молдавию они вообще не поставляют электричество. Что сделала Молдавия? Теперь она закупает электроэнергию у Румынии. Раньше Румыния поставляла свою электроэнергию транзитом через Молдавию и Приднестровье на Украину. Весь юг Украины, Одесская область в частности, сидел на двух источниках. Это южноукраинская АЭС и импорт из Румынии", – сказал Юшков.
"Теперь, в начале января, Молдавия отбирает из транзитных объемов фактически половину того, что раньше доставалось Украине. Получается, что Украина, перекрыв поставки газа в Приднестровье и Молдавию, теперь лишилась половины южного направления поставок электроэнергии. Из Румынии к ней сейчас доходит гораздо меньше", – добавил эксперт.
"Газпром" в первый день года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
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ЭкономикаМолдавияУкраинаРумынияИгорь ЮшковГазпромФонд национальной энергетической безопасностиМолдовагаз
 
 
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