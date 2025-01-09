Рейтинг@Mail.ru
Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html
Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом
Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом - РИА Новости, 09.01.2025
Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом
Власти Гренландии с нетерпением ждут контакта с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и готовы обсуждать сотрудничество в сфере бизнеса и... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T19:11:00+03:00
2025-01-09T19:11:00+03:00
в мире
гренландия
сша
китай
дональд трамп
россия
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Гренландии с нетерпением ждут контакта с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и готовы обсуждать сотрудничество в сфере бизнеса и добычи полезных ископаемых, сообщает гренландский министр иностранных дел и независимости Вивиан Мотцфельдт. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. "Гренландия с нетерпением ждет обсуждения возможностей для сотрудничества в бизнесе, развитии минерального сектора Гренландии, в том числе в области критически важных минералов и других сферах с США... Правительство (Гренландии - ред.) с нетерпением ждет установления контакта с избранным президентом Дональдом Трампом и его новой администрацией", - говорится в пресс-релизе на сайте гренландского правительства. Кроме того, в сообщении отмечается, что Гренландия принадлежит ее народу и что только народ определяет будущее острова. Согласно пресс-релизу, власти Гренландии открыты к конструктивному сотрудничеству с ближайшими соседями. Отмечается, что остров приветствует интерес со стороны других стран к расширению сотрудничества с Гренландией. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992974404.html
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992931080.html
гренландия
сша
китай
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b183aad77c666be12b7d6f711ff7617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, китай, дональд трамп, россия, дания
В мире, Гренландия, США, Китай, Дональд Трамп, Россия, Дания
Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом

Мотцфельдт: Гренландия готова обсуждать с Трампом сотрудничество в сфере бизнеса

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Гренландии с нетерпением ждут контакта с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и готовы обсуждать сотрудничество в сфере бизнеса и добычи полезных ископаемых, сообщает гренландский министр иностранных дел и независимости Вивиан Мотцфельдт.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США
Вчера, 16:45
"Гренландия с нетерпением ждет обсуждения возможностей для сотрудничества в бизнесе, развитии минерального сектора Гренландии, в том числе в области критически важных минералов и других сферах с США... Правительство (Гренландии - ред.) с нетерпением ждет установления контакта с избранным президентом Дональдом Трампом и его новой администрацией", - говорится в пресс-релизе на сайте гренландского правительства.
Кроме того, в сообщении отмечается, что Гренландия принадлежит ее народу и что только народ определяет будущее острова.
Согласно пресс-релизу, власти Гренландии открыты к конструктивному сотрудничеству с ближайшими соседями. Отмечается, что остров приветствует интерес со стороны других стран к расширению сотрудничества с Гренландией.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Айсберг в акватории острова Гренландия - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Экономист объяснил важность Гренландии для США
Вчера, 13:51
 
В миреГренландияСШАКитайДональд ТрампРоссияДания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала