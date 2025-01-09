https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1993003943.html

Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом

Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом - РИА Новости, 09.01.2025

Власти Гренландии готовы обсуждать сотрудничество с Трампом

Власти Гренландии с нетерпением ждут контакта с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и готовы обсуждать сотрудничество в сфере бизнеса и... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:11:00+03:00

2025-01-09T19:11:00+03:00

2025-01-09T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Власти Гренландии с нетерпением ждут контакта с администрацией избранного президента США Дональда Трампа и готовы обсуждать сотрудничество в сфере бизнеса и добычи полезных ископаемых, сообщает гренландский министр иностранных дел и независимости Вивиан Мотцфельдт. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. "Гренландия с нетерпением ждет обсуждения возможностей для сотрудничества в бизнесе, развитии минерального сектора Гренландии, в том числе в области критически важных минералов и других сферах с США... Правительство (Гренландии - ред.) с нетерпением ждет установления контакта с избранным президентом Дональдом Трампом и его новой администрацией", - говорится в пресс-релизе на сайте гренландского правительства. Кроме того, в сообщении отмечается, что Гренландия принадлежит ее народу и что только народ определяет будущее острова. Согласно пресс-релизу, власти Гренландии открыты к конструктивному сотрудничеству с ближайшими соседями. Отмечается, что остров приветствует интерес со стороны других стран к расширению сотрудничества с Гренландией. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992974404.html

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992931080.html

гренландия

сша

китай

россия

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в мире, гренландия, сша, китай, дональд трамп, россия, дания