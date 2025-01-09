В Польше считают заявления Трампа о Гренландии риторической игрой
Глава МО Польши назвал заявления Трампа о Гренландии и Канаде риторической игрой
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что воспринимает заявления избранного президента США Дональда Трампа на тему Гренландии и Канады как "риторическую игру".
«
"Я верю, что это только и исключительно определенная риторическая игра, что планка на словах устанавливается значительно выше, чем действия, которые будут предприниматься", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.
При этом он считает, что между союзниками не должно быть подобной риторики. "В кулуарах, конечно, тема Гренландии или Канады присутствует. Я еще не разговаривал с канадским министром. Мы виделись перед праздниками. Но между союзниками не должно доходить до такого обмена мнениями", - сказал польский министр.
Он считает, что за заявлениями Трампа не обязательно последуют действия. "В сегодняшнем политическом мире короткие заявления не всегда означают действия, и надеюсь, что в данном случае не означают", - сказал Косиняк-Камыш.
Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркнув ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также говорил, что намерен вернуть под контроль США Панамский канал, объясняя это тем, что власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, высказывая сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу.