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Экономист объяснил важность Гренландии для США - РИА Новости, 09.01.2025
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13:51 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992931080.html
Экономист объяснил важность Гренландии для США
Экономист объяснил важность Гренландии для США - РИА Новости, 09.01.2025
Экономист объяснил важность Гренландии для США
Запасы Гренландии редкоземельных металлов достигают около 40 миллионов тонн, а урана 300 тысяч тонн; эти элементы нужны США с точки зрения обеспечения сырьевой... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:51:00+03:00
2025-01-09T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Запасы Гренландии редкоземельных металлов достигают около 40 миллионов тонн, а урана 300 тысяч тонн; эти элементы нужны США с точки зрения обеспечения сырьевой независимости национальной индустрии, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Тогда же премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что Трамп серьезно настроен использовать дипломатические или экономические меры для приобретения Гренландии. "Перспективно выглядит потенциал Гренландии на редкоземельные металлы и уран, их запасы могут быть оценены примерно в 40 миллионов тонн и 300 тысяч тонн соответственно. Для США редкоземельные металлы и уран нужны с точки зрения обеспечения сырьевой независимости национальной индустрии и энергетики", - заявил Хазанов. Эксперт также заметил, что ранее компании KGHM Polska Miedz и Greenlam Resources долгое время изучали месторождение Мальмбьерг с запасами 410 тысяч тонн молибдена, однако на сегодняшний день никаких результатов по его освоению не отмечено. "Вряд ли пока можно также говорить и о больших запасах золота на территории Гренландии в силу ее слабой изученности, обусловленной ледниковым покровом", - добавил Хазанов. Так, на месторождении Налунак в период его разработки с 2013 по 2024 год было добыто порядка 11 тонн золота и последние геологоразведочные работы, проведенные канадской компанией Amaroq Minerals, позволили выявить еще 9,9 тонны, отметил эксперт. "В целом же условия разработки месторождений в Гренландии являются экстремальными и нельзя гарантировать, что интересы США не столкнутся с техническими сложностями и протестами местного населения", - заключил Хазанов. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html
https://ria.ru/20250108/sholts-1992855376.html
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гренландия, сша, дания, дональд трамп, в мире
Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, В мире
Экономист объяснил важность Гренландии для США

Экономист Хазанов: Гренландия имеет важные для США редкие полезные ископаемые

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАйсберг в акватории острова Гренландия
Айсберг в акватории острова Гренландия - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Айсберг в акватории острова Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Запасы Гренландии редкоземельных металлов достигают около 40 миллионов тонн, а урана 300 тысяч тонн; эти элементы нужны США с точки зрения обеспечения сырьевой независимости национальной индустрии, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
В конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Тогда же премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что Трамп серьезно настроен использовать дипломатические или экономические меры для приобретения Гренландии.
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"Перспективно выглядит потенциал Гренландии на редкоземельные металлы и уран, их запасы могут быть оценены примерно в 40 миллионов тонн и 300 тысяч тонн соответственно. Для США редкоземельные металлы и уран нужны с точки зрения обеспечения сырьевой независимости национальной индустрии и энергетики", - заявил Хазанов.
Эксперт также заметил, что ранее компании KGHM Polska Miedz и Greenlam Resources долгое время изучали месторождение Мальмбьерг с запасами 410 тысяч тонн молибдена, однако на сегодняшний день никаких результатов по его освоению не отмечено. "Вряд ли пока можно также говорить и о больших запасах золота на территории Гренландии в силу ее слабой изученности, обусловленной ледниковым покровом", - добавил Хазанов.
Так, на месторождении Налунак в период его разработки с 2013 по 2024 год было добыто порядка 11 тонн золота и последние геологоразведочные работы, проведенные канадской компанией Amaroq Minerals, позволили выявить еще 9,9 тонны, отметил эксперт. "В целом же условия разработки месторождений в Гренландии являются экстремальными и нельзя гарантировать, что интересы США не столкнутся с техническими сложностями и протестами местного населения", - заключил Хазанов.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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