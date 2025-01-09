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Reuters рассказало, как Трамп собирается приобрести Гренландию - РИА Новости, 09.01.2025
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11:57 09.01.2025 (обновлено: 12:20 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992911550.html
Reuters рассказало, как Трамп собирается приобрести Гренландию
Reuters рассказало, как Трамп собирается приобрести Гренландию - РИА Новости, 09.01.2025
Reuters рассказало, как Трамп собирается приобрести Гренландию
Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен использовать дипломатические или экономические меры для приобретения Гренландии, сообщает агентство... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:57:00+03:00
2025-01-09T12:20:00+03:00
в мире
гренландия
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен использовать дипломатические или экономические меры для приобретения Гренландии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Трамп вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией. Тем не менее он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова", — рассказал один из собеседников агентства. Один из соратников Трампа сообщил агентству, что видел список приоритетов внешней политики, составленный высокопоставленными чиновниками избранного президента после его победы на выборах 5 ноября. "Одним из пунктов значилась "покупка Гренландии", — отметил он. По данным агентства, Трамп рассматривает приобретение острова как стратегическую необходимость для укрепления влияния США в Западном полушарии и противодействия растущему присутствию Китая и России в Арктическом регионе. Остров обладает значительными запасами нефти, газа и других природных ресурсов, а также стратегически важен для оборонных интересов США. Рейтер также подчеркивает, что желание Трампа заполучить остров не является некой новой прихотью. Эту идею он обсуждал еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока. По словам одного из соратников Трампа, планы по приобретению Гренландии также связаны с желанием избранного президента оставить след в истории. "Реальное наследие — это расширение территории Соединенных Штатов", — отметил источник. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250109/prisoedinenie-1992875328.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Reuters рассказало, как Трамп собирается приобрести Гренландию

Reuters: Трамп намерен использовать дипломатические меры для покупки Гренландии

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен использовать дипломатические или экономические меры для приобретения Гренландии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Трамп вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией. Тем не менее он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова", — рассказал один из собеседников агентства.
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Один из соратников Трампа сообщил агентству, что видел список приоритетов внешней политики, составленный высокопоставленными чиновниками избранного президента после его победы на выборах 5 ноября.
"Одним из пунктов значилась "покупка Гренландии", — отметил он.
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По данным агентства, Трамп рассматривает приобретение острова как стратегическую необходимость для укрепления влияния США в Западном полушарии и противодействия растущему присутствию Китая и России в Арктическом регионе. Остров обладает значительными запасами нефти, газа и других природных ресурсов, а также стратегически важен для оборонных интересов США.
Рейтер также подчеркивает, что желание Трампа заполучить остров не является некой новой прихотью. Эту идею он обсуждал еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока. По словам одного из соратников Трампа, планы по приобретению Гренландии также связаны с желанием избранного президента оставить след в истории.
"Реальное наследие — это расширение территории Соединенных Штатов", — отметил источник.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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