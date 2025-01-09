Reuters рассказало, как Трамп собирается приобрести Гренландию
Reuters: Трамп намерен использовать дипломатические меры для покупки Гренландии
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен использовать дипломатические или экономические меры для приобретения Гренландии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Трамп вряд ли прибегнет к военной силе для получения контроля над Гренландией. Тем не менее он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова", — рассказал один из собеседников агентства.
Один из соратников Трампа сообщил агентству, что видел список приоритетов внешней политики, составленный высокопоставленными чиновниками избранного президента после его победы на выборах 5 ноября.
"Одним из пунктов значилась "покупка Гренландии", — отметил он.
По данным агентства, Трамп рассматривает приобретение острова как стратегическую необходимость для укрепления влияния США в Западном полушарии и противодействия растущему присутствию Китая и России в Арктическом регионе. Остров обладает значительными запасами нефти, газа и других природных ресурсов, а также стратегически важен для оборонных интересов США.
Рейтер также подчеркивает, что желание Трампа заполучить остров не является некой новой прихотью. Эту идею он обсуждал еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока. По словам одного из соратников Трампа, планы по приобретению Гренландии также связаны с желанием избранного президента оставить след в истории.
"Реальное наследие — это расширение территории Соединенных Штатов", — отметил источник.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.