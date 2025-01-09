Финляндия вновь заявила о невозможности открыть границу с Россией
Премьер Финляндии Орпо вновь заявил о невозможности открыть границу с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без надлежащих документов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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"Ситуация на восточной границе не изменилась", - сказал он журналистам в Хельсинки после заседания председателей партий и глав парламентских фракций. Видеотрансляцию вел телерадиовещатель Yle.
Орпо подчеркнул, что Финляндия все еще не может открыть границу, утверждая, что в случае ее открытия Россия якобы пропустит людей с проблемами с проездными документами.
Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.