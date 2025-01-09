Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 миллиардов рублей
Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 млрл рублей в 2024 оду
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва в 2024 году сэкономила свыше 46 миллиардов рублей при помощи экспертизы строительных проектов, стоимость строительных проектов в городе снизилась почти на 17%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Оптимизация смет, технических и технологических решений позволила нам в 2024 году снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности почти на 17% ", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что Москве удалось сэкономить за год 46,2 миллиарда рублей.
В свою очередь, председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал, что в ходе экспертизы стройпроектов эксперты оценивают соответствие заявленных материалов и их объем, а также виды оборудования. При этом специалисты обращают внимание на данные, сопоставляют те, которые представлены в смете, с нормативной базой