https://ria.ru/20250109/efimov-1992826663.html

Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 миллиардов рублей

Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.01.2025

Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 миллиардов рублей

Москва в 2024 году сэкономила свыше 46 миллиардов рублей при помощи экспертизы строительных проектов, стоимость строительных проектов в городе снизилась почти... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:07:00+03:00

2025-01-09T10:07:00+03:00

2025-01-09T10:07:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва в 2024 году сэкономила свыше 46 миллиардов рублей при помощи экспертизы строительных проектов, стоимость строительных проектов в городе снизилась почти на 17%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Оптимизация смет, технических и технологических решений позволила нам в 2024 году снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности почти на 17% ", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что Москве удалось сэкономить за год 46,2 миллиарда рублей.В свою очередь, председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал, что в ходе экспертизы стройпроектов эксперты оценивают соответствие заявленных материалов и их объем, а также виды оборудования. При этом специалисты обращают внимание на данные, сопоставляют те, которые представлены в смете, с нормативной базой

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы