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Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.01.2025
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10:07 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/efimov-1992826663.html
Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 миллиардов рублей
Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 миллиардов рублей - РИА Новости, 09.01.2025
Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 миллиардов рублей
Москва в 2024 году сэкономила свыше 46 миллиардов рублей при помощи экспертизы строительных проектов, стоимость строительных проектов в городе снизилась почти... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T10:07:00+03:00
2025-01-09T10:07:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва в 2024 году сэкономила свыше 46 миллиардов рублей при помощи экспертизы строительных проектов, стоимость строительных проектов в городе снизилась почти на 17%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Оптимизация смет, технических и технологических решений позволила нам в 2024 году снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности почти на 17% ", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что Москве удалось сэкономить за год 46,2 миллиарда рублей.В свою очередь, председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал, что в ходе экспертизы стройпроектов эксперты оценивают соответствие заявленных материалов и их объем, а также виды оборудования. При этом специалисты обращают внимание на данные, сопоставляют те, которые представлены в смете, с нормативной базой
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 миллиардов рублей

Ефимов: экспертиза стройпроектов позволила сэкономить 46 млрл рублей в 2024 оду

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Москва в 2024 году сэкономила свыше 46 миллиардов рублей при помощи экспертизы строительных проектов, стоимость строительных проектов в городе снизилась почти на 17%, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Оптимизация смет, технических и технологических решений позволила нам в 2024 году снизить первоначально заявленную стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в общей сложности почти на 17% ", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что Москве удалось сэкономить за год 46,2 миллиарда рублей.
В свою очередь, председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал, что в ходе экспертизы стройпроектов эксперты оценивают соответствие заявленных материалов и их объем, а также виды оборудования. При этом специалисты обращают внимание на данные, сопоставляют те, которые представлены в смете, с нормативной базой
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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