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Торгпред России в Китае рассказал о возможном открытии отделения в Харбине - РИА Новости, 09.01.2025
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03:24 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/dakhnovskiy-1992870897.html
Торгпред России в Китае рассказал о возможном открытии отделения в Харбине
Торгпред России в Китае рассказал о возможном открытии отделения в Харбине - РИА Новости, 09.01.2025
Торгпред России в Китае рассказал о возможном открытии отделения в Харбине
Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, заявил в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T03:24:00+03:00
2025-01-09T03:24:00+03:00
экономика
китай
россия
харбин
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Помимо основного офиса в Пекине торгпредство располагает отделением в Шанхае, в ближайших планах – открытие отделения торгового представительства в Харбине", - заявил Дахновский. Он отметил, что "торговое представительство России в Китае оказывает на постоянной основе содействие российским и китайским участникам внешнеэкономической деятельности, это и поддержка в установлении прямых связей между компаниями двух стран, и выявление барьеров, затрудняющих реализацию проектов, и консультирование по актуальным торгово-экономическим вопросам". "В наши дни торговое представительство является своего рода гидом для предпринимателей, помогая ориентироваться в деловой среде и принимать оптимальные бизнес-решения… Рекомендую всем заинтересованным в развитии сотрудничества с Китаем заходить на наш сайт, знакомиться с Путеводителем по ведению бизнеса, узнавать об интересных выставках на территории КНР, читать новости о российско-китайском торгово-экономическом взаимодействии", - указал он.
https://ria.ru/20250108/kitay-1992780106.html
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экономика, китай, россия, харбин
Экономика, Китай, Россия, Харбин
Торгпред России в Китае рассказал о возможном открытии отделения в Харбине

Дахновский: в Харбине планируется открытие торгового представительства РФ в КНР

© AFP 2024 / STRТуристы во время снегопада в Харбине
Туристы во время снегопада в Харбине - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AFP 2024 / STR
Туристы во время снегопада в Харбине. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
"Помимо основного офиса в Пекине торгпредство располагает отделением в Шанхае, в ближайших планах – открытие отделения торгового представительства в Харбине", - заявил Дахновский.
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Он отметил, что "торговое представительство России в Китае оказывает на постоянной основе содействие российским и китайским участникам внешнеэкономической деятельности, это и поддержка в установлении прямых связей между компаниями двух стран, и выявление барьеров, затрудняющих реализацию проектов, и консультирование по актуальным торгово-экономическим вопросам".
"В наши дни торговое представительство является своего рода гидом для предпринимателей, помогая ориентироваться в деловой среде и принимать оптимальные бизнес-решения… Рекомендую всем заинтересованным в развитии сотрудничества с Китаем заходить на наш сайт, знакомиться с Путеводителем по ведению бизнеса, узнавать об интересных выставках на территории КНР, читать новости о российско-китайском торгово-экономическом взаимодействии", - указал он.
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ЭкономикаКитайРоссияХарбин
 
 
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