https://ria.ru/20250109/dakhnovskiy-1992870897.html

Торгпред России в Китае рассказал о возможном открытии отделения в Харбине

Торгпред России в Китае рассказал о возможном открытии отделения в Харбине - РИА Новости, 09.01.2025

Торгпред России в Китае рассказал о возможном открытии отделения в Харбине

Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, заявил в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T03:24:00+03:00

2025-01-09T03:24:00+03:00

2025-01-09T03:24:00+03:00

экономика

китай

россия

харбин

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ПЕКИН, 9 янв – РИА Новости. Торговое представительство РФ в КНР в ближайшей перспективе планирует открыть отделение в Харбине китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Помимо основного офиса в Пекине торгпредство располагает отделением в Шанхае, в ближайших планах – открытие отделения торгового представительства в Харбине", - заявил Дахновский. Он отметил, что "торговое представительство России в Китае оказывает на постоянной основе содействие российским и китайским участникам внешнеэкономической деятельности, это и поддержка в установлении прямых связей между компаниями двух стран, и выявление барьеров, затрудняющих реализацию проектов, и консультирование по актуальным торгово-экономическим вопросам". "В наши дни торговое представительство является своего рода гидом для предпринимателей, помогая ориентироваться в деловой среде и принимать оптимальные бизнес-решения… Рекомендую всем заинтересованным в развитии сотрудничества с Китаем заходить на наш сайт, знакомиться с Путеводителем по ведению бизнеса, узнавать об интересных выставках на территории КНР, читать новости о российско-китайском торгово-экономическом взаимодействии", - указал он.

https://ria.ru/20250108/kitay-1992780106.html

https://ria.ru/20250108/torgovlya-1992784547.html

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экономика, китай, россия, харбин