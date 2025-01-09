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ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с помощью дронов - РИА Новости, 09.01.2025
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15:43 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/chelovek-1992958806.html
ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с помощью дронов
ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с помощью дронов - РИА Новости, 09.01.2025
ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с помощью дронов
Три человека получили ранения в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:43:00+03:00
2025-01-09T15:43:00+03:00
запорожская область
россия
днепр (город)
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Противник не прекращает атаковать населенные пункты Запорожской области. Идет массированная атака украинских БПЛА на Каменку-Днепровскую. Ранения различной степени тяжести получили три человека - пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается помощь", - написал Балицкий. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. "Опасность повторных ударов сохраняется. Работает ПВО", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250109/mp-1992956553.html
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запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Россия, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с помощью дронов

При атаке украинских дронов на Каменку-Днепровскую пострадали три человека

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Противник не прекращает атаковать населенные пункты Запорожской области. Идет массированная атака украинских БПЛА на Каменку-Днепровскую. Ранения различной степени тяжести получили три человека - пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается помощь", - написал Балицкий.
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Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.
"Опасность повторных ударов сохраняется. Работает ПВО", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Запорожская областьРоссияДнепр (город)Евгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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