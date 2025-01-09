https://ria.ru/20250109/chelovek-1992958806.html

ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с помощью дронов

ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с помощью дронов - РИА Новости, 09.01.2025

ВСУ атаковали Каменку-Днепровскую с помощью дронов

Три человека получили ранения в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:43:00+03:00

2025-01-09T15:43:00+03:00

2025-01-09T15:43:00+03:00

запорожская область

россия

днепр (город)

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате массированной атаки дронов ВСУ на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Противник не прекращает атаковать населенные пункты Запорожской области. Идет массированная атака украинских БПЛА на Каменку-Днепровскую. Ранения различной степени тяжести получили три человека - пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается помощь", - написал Балицкий. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, переместиться в укрытия и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. "Опасность повторных ударов сохраняется. Работает ПВО", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250109/mp-1992956553.html

https://ria.ru/20250109/rogov-1992958631.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия