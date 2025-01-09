https://ria.ru/20250109/britanija-1992960877.html

Британия и союзники направят Украине 30 тысяч новых дронов

Британия и союзники направят Украине 30 тысяч новых дронов - РИА Новости, 09.01.2025

Британия и союзники направят Украине 30 тысяч новых дронов

Великобритания и союзники направят Украине 30 тысяч новых БПЛА в рамках международной коалиции по обеспечению Киева дронами, говорится в заявлении британского... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:48:00+03:00

2025-01-09T15:48:00+03:00

2025-01-09T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Великобритания и союзники направят Украине 30 тысяч новых БПЛА в рамках международной коалиции по обеспечению Киева дронами, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном в четверг на сайте правительства страны. "Украине будет направлено 30 тысяч новых дронов после размещения контрактов на 45 миллионов фунтов стерлингов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией", - сказано в заявлении. Финансирование новых БПЛА пойдёт из Британии, Латвии, Дании, Швеции и Нидерландов, говорится в документе.Ведомство отмечает, что речь идет о передовых дронах с видом от первого лица, которые позволят Украине наносить удары по российским позициям и бронемашинам.Общая сумма вложений в фонд коалиции по дронам составила 89,8 миллиона долларов, из них около 18,5 миллионов долларов выделила Британия, сообщило министерство.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании , Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1992922791.html

https://ria.ru/20250109/itogi-1992903850.html

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в мире, великобритания, украина, киев, нато, сергей лавров, россия