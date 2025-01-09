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Британия и союзники направят Украине 30 тысяч новых дронов - РИА Новости, 09.01.2025
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15:48 09.01.2025 (обновлено: 16:52 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/britanija-1992960877.html
Британия и союзники направят Украине 30 тысяч новых дронов
Британия и союзники направят Украине 30 тысяч новых дронов - РИА Новости, 09.01.2025
Британия и союзники направят Украине 30 тысяч новых дронов
Великобритания и союзники направят Украине 30 тысяч новых БПЛА в рамках международной коалиции по обеспечению Киева дронами, говорится в заявлении британского... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:48:00+03:00
2025-01-09T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Великобритания и союзники направят Украине 30 тысяч новых БПЛА в рамках международной коалиции по обеспечению Киева дронами, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном в четверг на сайте правительства страны. "Украине будет направлено 30 тысяч новых дронов после размещения контрактов на 45 миллионов фунтов стерлингов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией", - сказано в заявлении. Финансирование новых БПЛА пойдёт из Британии, Латвии, Дании, Швеции и Нидерландов, говорится в документе.Ведомство отмечает, что речь идет о передовых дронах с видом от первого лица, которые позволят Украине наносить удары по российским позициям и бронемашинам.Общая сумма вложений в фонд коалиции по дронам составила 89,8 миллиона долларов, из них около 18,5 миллионов долларов выделила Британия, сообщило министерство.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании , Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992922791.html
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в мире, великобритания, украина, киев, нато, сергей лавров, россия
В мире, Великобритания, Украина, Киев, НАТО, Сергей Лавров, Россия
Британия и союзники направят Украине 30 тысяч новых дронов

Британия направит Украине 30 тысяч новых БПЛА в рамках международной коалиции

© Fotolia / SergeyБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Fotolia / Sergey
Беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Великобритания и союзники направят Украине 30 тысяч новых БПЛА в рамках международной коалиции по обеспечению Киева дронами, говорится в заявлении британского минобороны, опубликованном в четверг на сайте правительства страны.
"Украине будет направлено 30 тысяч новых дронов после размещения контрактов на 45 миллионов фунтов стерлингов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией", - сказано в заявлении.
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Финансирование новых БПЛА пойдёт из Британии, Латвии, Дании, Швеции и Нидерландов, говорится в документе.
Ведомство отмечает, что речь идет о передовых дронах с видом от первого лица, которые позволят Украине наносить удары по российским позициям и бронемашинам.
Общая сумма вложений в фонд коалиции по дронам составила 89,8 миллиона долларов, из них около 18,5 миллионов долларов выделила Британия, сообщило министерство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании , Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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