https://ria.ru/20250109/aviapassazhir-1993019250.html

Авиапассажира из Нижнекамска, угрожавшего "бомбами" на борту, задержали

Авиапассажира из Нижнекамска, угрожавшего "бомбами" на борту, задержали - РИА Новости, 09.01.2025

Авиапассажира из Нижнекамска, угрожавшего "бомбами" на борту, задержали

Пассажир рейса Нижнекамск-Москва, имея признаки наркотического или алкогольного опьянения, утверждал, что у него в ручной клади находятся взрывные устройства,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T21:17:00+03:00

2025-01-09T21:17:00+03:00

2025-01-09T22:23:00+03:00

происшествия

нижнекамск

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пассажир рейса Нижнекамск-Москва, имея признаки наркотического или алкогольного опьянения, утверждал, что у него в ручной клади находятся взрывные устройства, после посадки самолета в столице мужчину передали полиции, а взрывных устройств не нашли, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Победа". Ранее ряд СМИ, в том числе РЕН ТВ, утверждали, что в самолете, следовавшем из Нижнекамска в Москву, один из пассажиров якобы угрожал, что у него - взрывные устройства, при этом он также якобы напал на одну из пассажирок. "На рейсе DP 6846 от 9.01.2025 по маршруту Нижнекамск - Москва ("Шереметьево") пассажир с признаками наркотического или алкогольного опьянения на этапе снижения (воздушного судна - ред.) заявил, что у него в ручной клади находятся два взрывных устройства. При этом деструктивный пассажир нецензурно выражался, но физической силы не применял ни в отношении экипажа, ни в отношении клиентов (авиакомпании - ред.)", - говорится в сообщении "Победы". По ее данным, после того как самолет сел в "Шереметьево", этого пассажира передали полиции. "Досмотр воздушного судна не подтвердил наличие взрывных устройств", - добавили в авиакомпании.

https://ria.ru/20250104/ekaterinburg-1992522384.html

нижнекамск

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижнекамск, москва, шереметьево (аэропорт)