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Авиапассажира из Нижнекамска, угрожавшего "бомбами" на борту, задержали - РИА Новости, 09.01.2025
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21:17 09.01.2025 (обновлено: 22:23 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/aviapassazhir-1993019250.html
Авиапассажира из Нижнекамска, угрожавшего "бомбами" на борту, задержали
Авиапассажира из Нижнекамска, угрожавшего "бомбами" на борту, задержали - РИА Новости, 09.01.2025
Авиапассажира из Нижнекамска, угрожавшего "бомбами" на борту, задержали
Пассажир рейса Нижнекамск-Москва, имея признаки наркотического или алкогольного опьянения, утверждал, что у него в ручной клади находятся взрывные устройства,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T21:17:00+03:00
2025-01-09T22:23:00+03:00
происшествия
нижнекамск
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пассажир рейса Нижнекамск-Москва, имея признаки наркотического или алкогольного опьянения, утверждал, что у него в ручной клади находятся взрывные устройства, после посадки самолета в столице мужчину передали полиции, а взрывных устройств не нашли, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Победа". Ранее ряд СМИ, в том числе РЕН ТВ, утверждали, что в самолете, следовавшем из Нижнекамска в Москву, один из пассажиров якобы угрожал, что у него - взрывные устройства, при этом он также якобы напал на одну из пассажирок. "На рейсе DP 6846 от 9.01.2025 по маршруту Нижнекамск - Москва ("Шереметьево") пассажир с признаками наркотического или алкогольного опьянения на этапе снижения (воздушного судна - ред.) заявил, что у него в ручной клади находятся два взрывных устройства. При этом деструктивный пассажир нецензурно выражался, но физической силы не применял ни в отношении экипажа, ни в отношении клиентов (авиакомпании - ред.)", - говорится в сообщении "Победы". По ее данным, после того как самолет сел в "Шереметьево", этого пассажира передали полиции. "Досмотр воздушного судна не подтвердил наличие взрывных устройств", - добавили в авиакомпании.
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происшествия, нижнекамск, москва, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Нижнекамск, Москва, Шереметьево (аэропорт)
Авиапассажира из Нижнекамска, угрожавшего "бомбами" на борту, задержали

"Победа": у пассажира рейса Нижнекамск — Москва не нашли взрывных устройств

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пассажир рейса Нижнекамск-Москва, имея признаки наркотического или алкогольного опьянения, утверждал, что у него в ручной клади находятся взрывные устройства, после посадки самолета в столице мужчину передали полиции, а взрывных устройств не нашли, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Победа".
Ранее ряд СМИ, в том числе РЕН ТВ, утверждали, что в самолете, следовавшем из Нижнекамска в Москву, один из пассажиров якобы угрожал, что у него - взрывные устройства, при этом он также якобы напал на одну из пассажирок.
«
"На рейсе DP 6846 от 9.01.2025 по маршруту Нижнекамск - Москва ("Шереметьево") пассажир с признаками наркотического или алкогольного опьянения на этапе снижения (воздушного судна - ред.) заявил, что у него в ручной клади находятся два взрывных устройства. При этом деструктивный пассажир нецензурно выражался, но физической силы не применял ни в отношении экипажа, ни в отношении клиентов (авиакомпании - ред.)", - говорится в сообщении "Победы".
По ее данным, после того как самолет сел в "Шереметьево", этого пассажира передали полиции.
"Досмотр воздушного судна не подтвердил наличие взрывных устройств", - добавили в авиакомпании.
Самолет авиакомпании Ural Airlines - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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ПроисшествияНижнекамскМоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
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