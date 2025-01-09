Авиапассажира из Нижнекамска, угрожавшего "бомбами" на борту, задержали
"Победа": у пассажира рейса Нижнекамск — Москва не нашли взрывных устройств
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пассажир рейса Нижнекамск-Москва, имея признаки наркотического или алкогольного опьянения, утверждал, что у него в ручной клади находятся взрывные устройства, после посадки самолета в столице мужчину передали полиции, а взрывных устройств не нашли, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Победа".
Ранее ряд СМИ, в том числе РЕН ТВ, утверждали, что в самолете, следовавшем из Нижнекамска в Москву, один из пассажиров якобы угрожал, что у него - взрывные устройства, при этом он также якобы напал на одну из пассажирок.
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"На рейсе DP 6846 от 9.01.2025 по маршруту Нижнекамск - Москва ("Шереметьево") пассажир с признаками наркотического или алкогольного опьянения на этапе снижения (воздушного судна - ред.) заявил, что у него в ручной клади находятся два взрывных устройства. При этом деструктивный пассажир нецензурно выражался, но физической силы не применял ни в отношении экипажа, ни в отношении клиентов (авиакомпании - ред.)", - говорится в сообщении "Победы".
По ее данным, после того как самолет сел в "Шереметьево", этого пассажира передали полиции.
"Досмотр воздушного судна не подтвердил наличие взрывных устройств", - добавили в авиакомпании.