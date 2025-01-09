Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/ataki-1992996920.html
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов - РИА Новости, 09.01.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов
Многоквартирный дом, четыре частных домовладения и четыре автомобиля повреждены при атаках украинских дронов в трех приграничных районах Белгородской области,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:22:00+03:00
2025-01-09T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
белгородская область
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Многоквартирный дом, четыре частных домовладения и четыре автомобиля повреждены при атаках украинских дронов в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В посёлке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате детонации осколками посечены заборы двух частных домовладений, кровля частного дома и два легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Никольское при атаке беспилотника пробита кровля и выбиты окна в многоквартирном доме. В посёлке Октябрьский дрон сдетонировал на стоянке коммерческого объекта, посечены два легковых автомобиля. В Волоконовском районе в селе Коновалово в результате атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна. По информации губернатора, никто из жителей не пострадал.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
белгородская область
белгородский район
октябрьский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Белгородская область, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов

Гладков: 5 домов и 4 машины повреждены в Белгородской области при атаках дронов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Многоквартирный дом, четыре частных домовладения и четыре автомобиля повреждены при атаках украинских дронов в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"В посёлке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате детонации осколками посечены заборы двух частных домовладений, кровля частного дома и два легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе в селе Никольское при атаке беспилотника пробита кровля и выбиты окна в многоквартирном доме. В посёлке Октябрьский дрон сдетонировал на стоянке коммерческого объекта, посечены два легковых автомобиля. В Волоконовском районе в селе Коновалово в результате атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна. По информации губернатора, никто из жителей не пострадал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Безоговорочная капитуляция, а не сделка: Россия условие уже выдвинула
5 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеБелгородская областьБелгородский районОктябрьскийВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала