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В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов - РИА Новости, 09.01.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов
Многоквартирный дом, четыре частных домовладения и четыре автомобиля повреждены при атаках украинских дронов в трех приграничных районах Белгородской области,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T18:22:00+03:00
2025-01-09T18:22:00+03:00
2025-01-09T18:22:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Многоквартирный дом, четыре частных домовладения и четыре автомобиля повреждены при атаках украинских дронов в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В посёлке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате детонации осколками посечены заборы двух частных домовладений, кровля частного дома и два легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Никольское при атаке беспилотника пробита кровля и выбиты окна в многоквартирном доме. В посёлке Октябрьский дрон сдетонировал на стоянке коммерческого объекта, посечены два легковых автомобиля. В Волоконовском районе в селе Коновалово в результате атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна. По информации губернатора, никто из жителей не пострадал.
https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, жилье, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Белгородская область, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов
Гладков: 5 домов и 4 машины повреждены в Белгородской области при атаках дронов