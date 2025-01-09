https://ria.ru/20250109/ataki-1992996920.html

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов - РИА Новости, 09.01.2025

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены пять жилых домов

Многоквартирный дом, четыре частных домовладения и четыре автомобиля повреждены при атаках украинских дронов в трех приграничных районах Белгородской области,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:22:00+03:00

2025-01-09T18:22:00+03:00

2025-01-09T18:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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октябрьский

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БЕЛГОРОД, 9 янв - РИА Новости. Многоквартирный дом, четыре частных домовладения и четыре автомобиля повреждены при атаках украинских дронов в трех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В посёлке Борисовка Борисовского района FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. В результате детонации осколками посечены заборы двух частных домовладений, кровля частного дома и два легковых автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Никольское при атаке беспилотника пробита кровля и выбиты окна в многоквартирном доме. В посёлке Октябрьский дрон сдетонировал на стоянке коммерческого объекта, посечены два легковых автомобиля. В Волоконовском районе в селе Коновалово в результате атаки FPV-дрона в частном доме выбиты окна. По информации губернатора, никто из жителей не пострадал.

https://ria.ru/20250105/kapitulyatsiya-1992509962.html

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Наталья Макарова

происшествия, жилье, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков