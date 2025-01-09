https://ria.ru/20250109/arkheologi-1992871165.html
Археологи нашли часть основания храма Хатшепсут на юге Египта
Археологи нашли часть основания храма Хатшепсут на юге Египта - РИА Новости, 09.01.2025
Археологи нашли часть основания храма Хатшепсут на юге Египта
Археологи обнаружили часть основания храма Хатшепсут и гробницы эпохи Среднего царства в ходе раскопок в районе Дейр-эль-Бахри в провинции Луксор на юге Египта, РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T03:28:00+03:00
2025-01-09T03:28:00+03:00
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КАИР, 9 янв - РИА Новости. Археологи обнаружили часть основания храма Хатшепсут и гробницы эпохи Среднего царства в ходе раскопок в районе Дейр-эль-Бахри в провинции Луксор на юге Египта, заявил египтолог Захи Хавасс. "Миссия обнаружила часть основания храма Хатшепсут, которое находилось в окрестностях долины и было главными входными воротами в заупокойный храм", - объявил Хавасс в среду в ходе пресс-конференции, отметив, что раскопки и исследования в этом районе проходили с сентября 2022 года. Археолог отметил, что миссии также удалось обнаружить большое количество надписей и скальные гробницы, датируемые эпохой Среднего царства (2050-1710 гг. до н. э.). "В них (гробницах – ред.) были найдены важные артефакты, включая столы из керамики для жертвенных подношений", - сказал Хавасс. Среди других находок, сделанных археологической миссией, – высеченные в скале погребения времен XVII династии, луки для стрельбы, гробница Джехути-Меса (смотрителя дворца царицы Тетишери) и часть некрополя Эль-Ассасиф. Отмечается, что археологи также обнаружили бронзовые монеты с изображениями Александра Македонского, датируемые периодом Птолемея I (367 - 283). Хатшепсут была одной из немногих женщин-фараонов в истории Древнего Египта. В XV веке до нашей эры в районе скалы Дейр-эль-Бахри, за которой начинается Долина Царей, был высечен заупокойный храм. Он был построен еще при правлении Хатшепсут. После ее смерти Тутмос III, приходившийся царице пасынком, приказал разрушить часть скульптур.
https://ria.ru/20250102/moskva-1992296862.html
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Наука, Египет, Луксор, Древний Египет, Александр Македонский
Археологи нашли часть основания храма Хатшепсут на юге Египта
Археологи обнаружили часть основания храма Хатшепсут в провинции Луксор
КАИР, 9 янв - РИА Новости. Археологи обнаружили часть основания храма Хатшепсут и гробницы эпохи Среднего царства в ходе раскопок в районе Дейр-эль-Бахри в провинции Луксор на юге Египта, заявил египтолог Захи Хавасс.
"Миссия обнаружила часть основания храма Хатшепсут, которое находилось в окрестностях долины и было главными входными воротами в заупокойный храм", - объявил Хавасс в среду в ходе пресс-конференции, отметив, что раскопки и исследования в этом районе проходили с сентября 2022 года.
Археолог отметил, что миссии также удалось обнаружить большое количество надписей и скальные гробницы, датируемые эпохой Среднего царства (2050-1710 гг. до н. э.).
"В них (гробницах – ред.) были найдены важные артефакты, включая столы из керамики для жертвенных подношений", - сказал Хавасс.
Среди других находок, сделанных археологической миссией, – высеченные в скале погребения времен XVII династии, луки для стрельбы, гробница Джехути-Меса (смотрителя дворца царицы Тетишери) и часть некрополя Эль-Ассасиф.
Отмечается, что археологи также обнаружили бронзовые монеты с изображениями Александра Македонского
, датируемые периодом Птолемея I (367 - 283).
Хатшепсут была одной из немногих женщин-фараонов в истории Древнего Египта
. В XV веке до нашей эры в районе скалы Дейр-эль-Бахри, за которой начинается Долина Царей, был высечен заупокойный храм. Он был построен еще при правлении Хатшепсут. После ее смерти Тутмос III, приходившийся царице пасынком, приказал разрушить часть скульптур.