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В РАН предсказали высокие цены на газ в Европе - РИА Новости, 09.01.2025
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17:08 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/analitiki-1992979521.html
В РАН предсказали высокие цены на газ в Европе
В РАН предсказали высокие цены на газ в Европе - РИА Новости, 09.01.2025
В РАН предсказали высокие цены на газ в Европе
Низкие температуры зимой, политическая неопределенность, санкции против Газпромбанка и ряд других причин приведут к тому, что цены на природный газ в Европе... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:08:00+03:00
2025-01-09T17:08:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Низкие температуры зимой, политическая неопределенность, санкции против Газпромбанка и ряд других причин приведут к тому, что цены на природный газ в Европе останутся на высоком уровне вплоть до весны, говорится в докладе "Россия и мир: 2025" ИМЭМО РАН, с текстом которого ознакомилось РИА Новости. "Цены на природный газ в Европе останутся на высоком уровне и будут повышенно волатильными вплоть до весны 2025 года. Низкие зимние температуры, неопределенность относительно солнечной и ветровой генерации и политическая неопределенность относительно транзита российского газа через территорию Украины в Европу, контракт на который истек 31 декабря 2024 года, а также введение США санкций в отношении Газпромбанка, через который проходят контракты, обеспечивающие экспорт российского газа в Турцию, создают идеальную среду для того, чтобы игроки европейского спотового рынка разгоняли цены на газ", - считают аналитики. Согласно их расчетам, за период 2021–2024 года потребление газа в Евросоюзе сократилось почти на 100 миллиардов кубических метров, в том числе в Германии на 19 миллиардов кубических метров, в Италии - на 16 миллиардов, во Франции и Нидерландах - по 11 миллиардов и в Испании - на 7 миллиардов. Значимое восстановление спроса на газ в Европе, по мнению авторов доклада, невозможно без прекращения процесса деиндустриализации, что в сложившейся политической и экономической конфигурации является труднодостижимым. "Европейские цены на газ будут неизбежно толкать вверх и цены спотового СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сравнительно низкие цены на газ в США останутся важнейшим фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности американских производителей", - добавляют аналитики. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в 2023 году составила около 460 долларов за тысячу кубометров, а в 2024 году – 386,5 доллара. При этом в первом квартале прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в ноябре поднималась выше 530 долларов за тысячу кубометров впервые за год.
https://ria.ru/20250109/kreml-1992920555.html
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экономика, европа, украина, сша, владимир путин, газпромбанк, газпром, национальный антитеррористический комитет рф
Экономика, Европа, Украина, США, Владимир Путин, Газпромбанк, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ
В РАН предсказали высокие цены на газ в Европе

ИМЭМО РАН: цены на газ в Европе останутся на высоком уровне до весны

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Низкие температуры зимой, политическая неопределенность, санкции против Газпромбанка и ряд других причин приведут к тому, что цены на природный газ в Европе останутся на высоком уровне вплоть до весны, говорится в докладе "Россия и мир: 2025" ИМЭМО РАН, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
"Цены на природный газ в Европе останутся на высоком уровне и будут повышенно волатильными вплоть до весны 2025 года. Низкие зимние температуры, неопределенность относительно солнечной и ветровой генерации и политическая неопределенность относительно транзита российского газа через территорию Украины в Европу, контракт на который истек 31 декабря 2024 года, а также введение США санкций в отношении Газпромбанка, через который проходят контракты, обеспечивающие экспорт российского газа в Турцию, создают идеальную среду для того, чтобы игроки европейского спотового рынка разгоняли цены на газ", - считают аналитики.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Кремле заявили о заинтересованности Европы в российском газе
Вчера, 12:54
Согласно их расчетам, за период 2021–2024 года потребление газа в Евросоюзе сократилось почти на 100 миллиардов кубических метров, в том числе в Германии на 19 миллиардов кубических метров, в Италии - на 16 миллиардов, во Франции и Нидерландах - по 11 миллиардов и в Испании - на 7 миллиардов. Значимое восстановление спроса на газ в Европе, по мнению авторов доклада, невозможно без прекращения процесса деиндустриализации, что в сложившейся политической и экономической конфигурации является труднодостижимым.
"Европейские цены на газ будут неизбежно толкать вверх и цены спотового СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сравнительно низкие цены на газ в США останутся важнейшим фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности американских производителей", - добавляют аналитики.
Словакия - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Словакия может принять ответные меры против Украины из-за газа
Вчера, 15:57
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в 2023 году составила около 460 долларов за тысячу кубометров, а в 2024 году – 386,5 доллара.
При этом в первом квартале прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в ноябре поднималась выше 530 долларов за тысячу кубометров впервые за год.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
США оценили решение Киева остановить транзит российского газа
8 января, 23:12
 
ЭкономикаЕвропаУкраинаСШАВладимир ПутинГазпромбанкГазпромНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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