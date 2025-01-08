Стало известно, что скоро ждет человечество: глобальный прогноз — 2025
Общепланетарные форсайт-тренды были озвучены, а затем подробно расшифрованы и показаны на Форуме будущего в Дубае (Dubai Future Forum).
Это крупнейший в мире съезд футурологов, экспертов и организаций, специализирующихся на проектировании будущего. Форум собрал более 150 спикеров со всего мира и 2500 экспертов, а также представителей 100 международных организаций. За его работой следили онлайн более двух миллионов человек.
Общепланетарные форсайт-тренды были озвучены, а затем подробно расшифрованы и показаны на Форуме будущего в Дубае (Dubai Future Forum).
Это крупнейший в мире съезд футурологов, экспертов и организаций, специализирующихся на проектировании будущего. Форум собрал более 150 спикеров со всего мира и 2500 экспертов, а также представителей 100 международных организаций. За его работой следили онлайн более двух миллионов человек.
"В течение следующих 12 месяцев мы не просто станем свидетелями перемен — это будет череда моментов, определяющих эпоху, — считает Халфан Белхул (Khalfan Belhoul), гендиректор Dubai Future Foundation (DFF). — Будущее развивается быстрее, чем мы или наши предки могли себе представить".
"В Дубае и ОАЭ мы придерживаемся одного из основных взглядов на будущее — оно будет позитивным, — рассказал в интервью РИА Новости Абдулазиз Халид АлДжазири (Abdulaziz Khalid AlJaziri), заместитель гендиректора Dubai Future Foundation. — Главная задача нашего форума — это объединение различных точек зрения. Вместо того чтобы фокусироваться на проблемах прошлого, мы будем сосредотачиваться на поиске возможностей для будущего".
На форуме были сформулированы основные мегатренды 2025 года. Вот некоторые из них.
"В течение следующих 12 месяцев мы не просто станем свидетелями перемен — это будет череда моментов, определяющих эпоху, — считает Халфан Белхул (Khalfan Belhoul), гендиректор Dubai Future Foundation (DFF). — Будущее развивается быстрее, чем мы или наши предки могли себе представить".
"В Дубае и ОАЭ мы придерживаемся одного из основных взглядов на будущее — оно будет позитивным, — рассказал в интервью РИА Новости Абдулазиз Халид АлДжазири (Abdulaziz Khalid AlJaziri), заместитель гендиректора Dubai Future Foundation. — Главная задача нашего форума — это объединение различных точек зрения. Вместо того чтобы фокусироваться на проблемах прошлого, мы будем сосредотачиваться на поиске возможностей для будущего".
На форуме были сформулированы основные мегатренды 2025 года. Вот некоторые из них.
Революция в материалах.
Быстрый прогресс в области материаловедения (materials science) в будущем неизбежен. Исследовательская активность в этом направлении растет, используются искусственный интеллект и нанотехнологии.
Примеры применения: аэрокосмическая инженерия, медицинские импланты, разработка эффективных солнечных элементов и батарей для хранения возобновляемой энергии, роботехника. Во всех этих отраслях, соответственно, ожидаются существенные изменения.
(На фото — в одном из залов Dubai Future Museum)
Революция в материалах.
Быстрый прогресс в области материаловедения (materials science) в будущем неизбежен. Исследовательская активность в этом направлении растет, используются искусственный интеллект и нанотехнологии.
Примеры применения: аэрокосмическая инженерия, медицинские импланты, разработка эффективных солнечных элементов и батарей для хранения возобновляемой энергии, роботехника. Во всех этих отраслях, соответственно, ожидаются существенные изменения.
(На фото — в одном из залов Dubai Future Museum)
Материаловедение также является ключевым фактором в борьбе с глобальным загрязнением окружающей среды. Во всем мире сейчас, по данным Dubai Future Foundation, перерабатывается только девять процентов пластиковых отходов. Решение этой проблемы в будущем будет связано в том числе с инновациями в области материалов. А наноразмерная 3D-печать в скором времени преобразит микроэлектронику и сенсорную промышленность.
(На фото — в одном из залов Dubai Future Museum)
Материаловедение также является ключевым фактором в борьбе с глобальным загрязнением окружающей среды. Во всем мире сейчас, по данным Dubai Future Foundation, перерабатывается только девять процентов пластиковых отходов. Решение этой проблемы в будущем будет связано в том числе с инновациями в области материалов. А наноразмерная 3D-печать в скором времени преобразит микроэлектронику и сенсорную промышленность.
(На фото — в одном из залов Dubai Future Museum)
Дальнейшее активное освоение космоса.
"Когда мы исследуем другие планеты или отправляем миссии в открытый космос, речь идет о понимании происходящих здесь изменений и сохранении жизни на Земле", — заявил Омран Шараф (Omran Sharaf), заместитель министра иностранных дел ОАЭ по науке и технологиям, на сессии под названием "Будущее человечества во времени и пространстве: куда нам двигаться дальше?". Он подробно остановился на важной интеграции космических систем в повседневную жизнь, от связи и навигации до борьбы со стихийными бедствиями.
(На фото — снимок Дубая из космоса, НАСА)
Дальнейшее активное освоение космоса.
"Когда мы исследуем другие планеты или отправляем миссии в открытый космос, речь идет о понимании происходящих здесь изменений и сохранении жизни на Земле", — заявил Омран Шараф (Omran Sharaf), заместитель министра иностранных дел ОАЭ по науке и технологиям, на сессии под названием "Будущее человечества во времени и пространстве: куда нам двигаться дальше?". Он подробно остановился на важной интеграции космических систем в повседневную жизнь, от связи и навигации до борьбы со стихийными бедствиями.
(На фото — снимок Дубая из космоса, НАСА)
А исследователь Марса Адриана Марэ (Adriana Marais, Scientist & Aspiring Martian) рассказала на Форуме будущего, что строительство колонии на Красной планете рано или поздно осуществится. "Марс предлагает уникальный контекст для переосмысления фундаментальных принципов общества, построенного с нуля, — считает она. — Поскольку человечество готовится к экспансии за пределы Земли, мы должны задаться вопросом: что мы хотим взять в будущее, а что оставить позади?"
А исследователь Марса Адриана Марэ (Adriana Marais, Scientist & Aspiring Martian) рассказала на Форуме будущего, что строительство колонии на Красной планете рано или поздно осуществится. "Марс предлагает уникальный контекст для переосмысления фундаментальных принципов общества, построенного с нуля, — считает она. — Поскольку человечество готовится к экспансии за пределы Земли, мы должны задаться вопросом: что мы хотим взять в будущее, а что оставить позади?"
В самих Арабских Эмиратах — грандиозные планы по дальнейшему освоению космоса. Их программа MARS-2117 рассчитана на ближайшее столетие. Конечная цель — создание города на этой планете с населением более полумиллиона человек.
В 2017 году шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум поручил Национальному космическому центру начать амбициозный проект страны по строительству первого поселения людей на Марсе к 2117 году.
Наблюдая, с каким энтузиазмом в ОАЭ взялись за дело, действительно веришь, что они осуществят эту всеобщую мечту человечества.
На фото — заместитель гендиректора Космического центра Дубая (Amer AlSayegh AlGhaferi, Assistant Director General of the Aerospace Engineering Sector MBRSC)
В самих Арабских Эмиратах — грандиозные планы по дальнейшему освоению космоса. Их программа MARS-2117 рассчитана на ближайшее столетие. Конечная цель — создание города на этой планете с населением более полумиллиона человек.
В 2017 году шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум поручил Национальному космическому центру начать амбициозный проект страны по строительству первого поселения людей на Марсе к 2117 году.
Наблюдая, с каким энтузиазмом в ОАЭ взялись за дело, действительно веришь, что они осуществят эту всеобщую мечту человечества.
На фото — заместитель гендиректора Космического центра Дубая (Amer AlSayegh AlGhaferi, Assistant Director General of the Aerospace Engineering Sector MBRSC)
Грибы на хайпе.
Удивительно, но грибы можно назвать разумными видами, считает Мелисса Морено (Melissa Ingaruca Moreno) из Mycohackers Berlin. "Последние исследования показали, что у них есть черты короткой памяти. Проблема в том, что мы сейчас в мире имеем довольно узкий взгляд на то, что такое на самом деле интеллект — в целом по отношению к природе. И стоит расширить это понятие. Раз мы рассматриваем природу как нашего учителя, мы можем же чему-то научиться у грибов?"
Грибы на хайпе.
Удивительно, но грибы можно назвать разумными видами, считает Мелисса Морено (Melissa Ingaruca Moreno) из Mycohackers Berlin. "Последние исследования показали, что у них есть черты короткой памяти. Проблема в том, что мы сейчас в мире имеем довольно узкий взгляд на то, что такое на самом деле интеллект — в целом по отношению к природе. И стоит расширить это понятие. Раз мы рассматриваем природу как нашего учителя, мы можем же чему-то научиться у грибов?"
"Когда я начала изучать грибы, то открыла для себя две абсолютно потрясающие истории, которые заставили меня влюбиться в этот организм, — рассказала на Форуме будущего Дима Аль Сроури (Dima Al Srouri) из Biospheric City Lab. — Мы все слышали о Хиросиме и о тех разрушениях и воздействиях радиации на местное биоразнообразие, которое было практически уничтожено. И ученые спустя многие годы заметили, что первое, что начало расти на отравленных землях, — это грибы. Причем определенный вид, который растет именно в сторону радиации. И это ошеломляюще — получается, они могут научить нас, как можно регенерировать земли!"
Кстати, в Японии и на Дальнем Востоке России растут уникальные грибы мацутаки, которые действительно могут восстанавливать почву (у нас они занесены в Красную книгу, собирать их запрещено).
"Когда я начала изучать грибы, то открыла для себя две абсолютно потрясающие истории, которые заставили меня влюбиться в этот организм, — рассказала на Форуме будущего Дима Аль Сроури (Dima Al Srouri) из Biospheric City Lab. — Мы все слышали о Хиросиме и о тех разрушениях и воздействиях радиации на местное биоразнообразие, которое было практически уничтожено. И ученые спустя многие годы заметили, что первое, что начало расти на отравленных землях, — это грибы. Причем определенный вид, который растет именно в сторону радиации. И это ошеломляюще — получается, они могут научить нас, как можно регенерировать земли!"
Кстати, в Японии и на Дальнем Востоке России растут уникальные грибы мацутаки, которые действительно могут восстанавливать почву (у нас они занесены в Красную книгу, собирать их запрещено).
Безграничные многомерные данные.
Объем и скорость обработки данных, доступные на сегодняшний день, беспрецедентны. И в дальнейшем они будут еще прогрессивнее. Благодаря 5G, 6G и расширенным возможностям подключения через множество сетей доступ к мгновенной информации и анализу в режиме реального времени станет обычным делом.
Компании будут стремиться внедрить объяснимый искусственный интеллект (Explainable AI), чтобы соответствовать новым стандартам.
"Технологии становятся инструментом расширения прав и возможностей, позволяющим людям достигать того, что когда-то считалось невозможным", — заявил Джордан Нгуен (Dr. Jordan Nguyen), инженер биомедицины, футуролог и основатель Psykinetic.
Безграничные многомерные данные.
Объем и скорость обработки данных, доступные на сегодняшний день, беспрецедентны. И в дальнейшем они будут еще прогрессивнее. Благодаря 5G, 6G и расширенным возможностям подключения через множество сетей доступ к мгновенной информации и анализу в режиме реального времени станет обычным делом.
Компании будут стремиться внедрить объяснимый искусственный интеллект (Explainable AI), чтобы соответствовать новым стандартам.
"Технологии становятся инструментом расширения прав и возможностей, позволяющим людям достигать того, что когда-то считалось невозможным", — заявил Джордан Нгуен (Dr. Jordan Nguyen), инженер биомедицины, футуролог и основатель Psykinetic.
Будущее — за искусственным интеллектом.
Ожидается, что в течение следующих пяти лет эти технологии коренным образом изменят отрасли и общество по всему миру. Впервые в истории компанию, входящую в список Fortune 500, может возглавить искусственный интеллект.
"Мы уже видели появление ИИ на руководящих должностях”, — говорит Халфан Белхул. — Эволюция заставит нас переосмыслить, что значит руководить. Так что в следующем году вы, возможно, увидите лидера, управляемого искусственным интеллектом".
(На фото — одна из площадок Dubai Future Forum)
Будущее — за искусственным интеллектом.
Ожидается, что в течение следующих пяти лет эти технологии коренным образом изменят отрасли и общество по всему миру. Впервые в истории компанию, входящую в список Fortune 500, может возглавить искусственный интеллект.
"Мы уже видели появление ИИ на руководящих должностях”, — говорит Халфан Белхул. — Эволюция заставит нас переосмыслить, что значит руководить. Так что в следующем году вы, возможно, увидите лидера, управляемого искусственным интеллектом".
(На фото — одна из площадок Dubai Future Forum)
Увеличение спроса на цифровые валюты.
Все чаще совершаемые без посредников операции в сфере финансов, здравоохранения, образования, торговли, услуг и даже космоса приводят к размыванию границ юрисдикций. Усилия по созданию новой инфраструктуры денежного рынка будут продолжены центральными банками стран и международными финансовыми институтами. Спрос на CBDC (Central Bank Digital Currency — национальная цифровая валюта) продолжится. Это обусловлено сокращением использования наличных денег и усилением конкуренции со стороны криптокомпаний, а также в ответ на санкции, влияющие на глобальные платежные системы.
Увеличение спроса на цифровые валюты.
Все чаще совершаемые без посредников операции в сфере финансов, здравоохранения, образования, торговли, услуг и даже космоса приводят к размыванию границ юрисдикций. Усилия по созданию новой инфраструктуры денежного рынка будут продолжены центральными банками стран и международными финансовыми институтами. Спрос на CBDC (Central Bank Digital Currency — национальная цифровая валюта) продолжится. Это обусловлено сокращением использования наличных денег и усилением конкуренции со стороны криптокомпаний, а также в ответ на санкции, влияющие на глобальные платежные системы.
Энергичное будущее.
Технический прогресс и растущий спрос будут стимулировать исследования и поиск альтернативных источников энергии. Новые материалы и машинный интеллект улучшат их производство, а также передачу и распределение в любом месте на Земле или в космосе. Границы энергетической экосистемы расширятся до невиданных ранее уровней.
Для удовлетворения растущих потребностей Африка и другие континенты будут уделять больше внимания геотермальной энергии. Особенно интересно и продуктивно все это будет развиваться в вулканических районах.
Энергичное будущее.
Технический прогресс и растущий спрос будут стимулировать исследования и поиск альтернативных источников энергии. Новые материалы и машинный интеллект улучшат их производство, а также передачу и распределение в любом месте на Земле или в космосе. Границы энергетической экосистемы расширятся до невиданных ранее уровней.
Для удовлетворения растущих потребностей Африка и другие континенты будут уделять больше внимания геотермальной энергии. Особенно интересно и продуктивно все это будет развиваться в вулканических районах.
Позитивное планирование.
Во время форума соучредитель Global Business Network Джей Огилви (Jay Ogilvy) рассказал о важности именно оптимистичного планирования будущего. "Позитивные сценарии приносят большое психологическое удовлетворение, — считает Огилви. — Но их, конечно, чрезвычайно сложно написать. Потому что, чтобы они осуществились, нам нужно сначала решить проблемы, которые никто никогда не решал".
(На фото — вид на Dubai Future Museum)
Позитивное планирование.
Во время форума соучредитель Global Business Network Джей Огилви (Jay Ogilvy) рассказал о важности именно оптимистичного планирования будущего. "Позитивные сценарии приносят большое психологическое удовлетворение, — считает Огилви. — Но их, конечно, чрезвычайно сложно написать. Потому что, чтобы они осуществились, нам нужно сначала решить проблемы, которые никто никогда не решал".
(На фото — вид на Dubai Future Museum)