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В Финском заливе нашли якорь задержанного в Финляндии судна
В Финском заливе нашли якорь задержанного в Финляндии судна - РИА Новости, 08.01.2025
В Финском заливе нашли якорь задержанного в Финляндии судна
Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S нашли и подняли со дна Финского залива, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-07T17:23:00+03:00
2025-01-07T17:23:00+03:00
2025-01-08T00:19:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S нашли и подняли со дна Финского залива, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники.Как уточняется, якорь обнаружили по маршруту следования танкера Eagle S. В операции по его извлечению был задействован корабль ВМС Швеции Belos. Сейчас его изучают власти Финляндии.Правоохранительные органы Финляндии считают, что именно этот якорь в конце декабря перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи.
https://ria.ru/20250102/tanker-1992335447.html
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в мире, финляндия, финский залив, эстония
В мире, Финляндия, Финский залив, Эстония
В Финском заливе нашли якорь задержанного в Финляндии судна
Yle: якорь задержанного судна Eagle S нашли и подняли со дна Финского залива