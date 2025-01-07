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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы - РИА Новости, 07.01.2025

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил во вторник о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T18:53:00+03:00

2025-01-07T18:53:00+03:00

2025-01-07T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил во вторник о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Есть информация о взрывах", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация