https://ria.ru/20250107/vnukovo-1992747478.html

Пассажиры экстренно приземлившегося во Внуково самолета не пострадали

Пассажиры экстренно приземлившегося во Внуково самолета не пострадали - РИА Новости, 07.01.2025

Пассажиры экстренно приземлившегося во Внуково самолета не пострадали

Пассажиры и экипаж самолета авиакомпании "Ютэйр" рейса Петербург-Самарканд, экстренно приземлившегося в московском аэропорту "Внуково" по техническим причинам,... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T16:17:00+03:00

2025-01-07T16:17:00+03:00

2025-01-07T16:17:00+03:00

россия

ютэйр

происшествия

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пассажиры и экипаж самолета авиакомпании "Ютэйр" рейса Петербург-Самарканд, экстренно приземлившегося в московском аэропорту "Внуково" по техническим причинам, не пострадали, сообщила авиакомпания РИА Новости. "На рейсе Санкт-Петербург-Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково", - рассказали там. Самолет штатно приземлился в 15.51 мск и заруливает самостоятельно. Авиакомпания добавила, что пассажиры и экипаж не пострадали. Для выполнения рейса готовится резервный борт. ЮТэйр (UTair) — группа российских и зарубежных авиакомпаний, одна из крупнейших в России. Компания осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки как в России, так и за рубеж, а также является крупнейшим в России оператором вертолетных перевозок

https://ria.ru/20250104/samolet-1992458763.html

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2025

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россия, ютэйр, происшествия