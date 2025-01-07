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Пассажиры экстренно приземлившегося во Внуково самолета не пострадали - РИА Новости, 07.01.2025
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16:17 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/vnukovo-1992747478.html
Пассажиры экстренно приземлившегося во Внуково самолета не пострадали
Пассажиры экстренно приземлившегося во Внуково самолета не пострадали - РИА Новости, 07.01.2025
Пассажиры экстренно приземлившегося во Внуково самолета не пострадали
Пассажиры и экипаж самолета авиакомпании "Ютэйр" рейса Петербург-Самарканд, экстренно приземлившегося в московском аэропорту "Внуково" по техническим причинам,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T16:17:00+03:00
2025-01-07T16:17:00+03:00
россия
ютэйр
происшествия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пассажиры и экипаж самолета авиакомпании "Ютэйр" рейса Петербург-Самарканд, экстренно приземлившегося в московском аэропорту "Внуково" по техническим причинам, не пострадали, сообщила авиакомпания РИА Новости. "На рейсе Санкт-Петербург-Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково", - рассказали там. Самолет штатно приземлился в 15.51 мск и заруливает самостоятельно. Авиакомпания добавила, что пассажиры и экипаж не пострадали. Для выполнения рейса готовится резервный борт. ЮТэйр (UTair) — группа российских и зарубежных авиакомпаний, одна из крупнейших в России. Компания осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки как в России, так и за рубеж, а также является крупнейшим в России оператором вертолетных перевозок
https://ria.ru/20250104/samolet-1992458763.html
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Новости
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россия, ютэйр, происшествия
Россия, ЮТэйр, Происшествия
Пассажиры экстренно приземлившегося во Внуково самолета не пострадали

Пассажиры экстренно приземлившегося во Внуково самолета UTair не пострадали

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair . Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пассажиры и экипаж самолета авиакомпании "Ютэйр" рейса Петербург-Самарканд, экстренно приземлившегося в московском аэропорту "Внуково" по техническим причинам, не пострадали, сообщила авиакомпания РИА Новости.
"На рейсе Санкт-Петербург-Самарканд сработала индикация стабилизатора. В интересах безопасности командир принял решение о посадке во Внуково", - рассказали там.
Самолет штатно приземлился в 15.51 мск и заруливает самостоятельно. Авиакомпания добавила, что пассажиры и экипаж не пострадали. Для выполнения рейса готовится резервный борт.
ЮТэйр (UTair) — группа российских и зарубежных авиакомпаний, одна из крупнейших в России. Компания осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки как в России, так и за рубеж, а также является крупнейшим в России оператором вертолетных перевозок
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха
4 января, 05:13
 
РоссияЮТэйрПроисшествия
 
 
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