Венесуэла осудила заявление США о поддержке Гонсалеса
МИД Венесуэлы назвал заявление США о поддержке Гонсалеса вмешательством
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Иван Хиль Пинто. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 янв - РИА Новости. Правительство Венесуэлы категорически осуждает заявление Вашингтона о поддержке экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса, которого в США назвали избранным президентом Венесуэлы, как незаконное вмешательство уходящей администрации, говорится в коммюнике МИД южноамериканской страны.
"Венесуэла решительно и категорически осуждает заявление Белого дома, которое представляет собой вопиющее нарушение международного права и грубую попытку увековечить империалистическое вмешательство в Латинскую Америку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД Венесуэлы Ивана Хиля.
Ранее Белый дом опубликовал по итогам встречи Гонсалеса и президента Джо Байдена отчет, в котором назвал прошедшие 28 июля выборы в Венесуэле "глубоко порочными" и поддержал притязания Гонсалеса на власть в боливарианской республике, назвав его избранным президентом.
"Дряхлая администрация Байдена, побежденная и отступающая, вновь прибегает к изношенным стратегиям интервенции, пытаясь искусственно раздуть незначительные политические фигуры в Венесуэле, игнорируя при этом ясную суверенную волю нашего народа. Эти маневры, лишенные легитимности и исторического смысла, лишь демонстрируют моральный и институциональный упадок этого правительства", - сказано в заявлении правительства Венесуэлы.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах произошли ожесточенные столкновения между силовиками и манифестантами, по итогам которых были задержаны свыше 2 тысяч человек. К началу 2025 года 1515 заключенных после протестов вышли на свободу.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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