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Цукерберг заявил, что Meta* прекратит использование фактчекеров
Цукерберг заявил, что Meta* прекратит использование фактчекеров - РИА Новости, 07.01.2025
Цукерберг заявил, что Meta* прекратит использование фактчекеров
Американская корпорация Meta* прекратит использовать услуги фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих социальных сетях, заявил ее основатель Марк Цукерберг. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T17:59:00+03:00
2025-01-07T17:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Американская корпорация Meta* прекратит использовать услуги фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих социальных сетях, заявил ее основатель Марк Цукерберг. "Прежде всего, мы избавимся от фактчекеров и заменим их на указания сообщества, аналогичные (соцсети - ред.) Х", - говорится в его опубликованном видеообращении. По словам Цукерерберга, корпорация ранее стремилась отвечать на требования властей и традиционных СМИ, которые требовали "все больше и больше цензуры" в американских социальных сетях. Однако последние выборы в США стали "культурным переломным моментом", который говорит о приоритетах свободы слова и выражения мнений, добавил он. "Мы достигли точки, где происходит слишком много ошибок и слишком много цензуры... Фактчекеры были слишком политически предвзяты и уничтожили больше доверия, чем создали", - подчеркнул он. Глава Meta* добавил, что инструменты контроля за проверкой фактов в соцсетях все больше стали использоваться для того, чтобы "заглушать" мнения и людей с различными мнениями.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.
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в мире, технологии, россия, сша, марк цукерберг
В мире, Технологии, Россия, США, Марк Цукерберг
Цукерберг заявил, что Meta* прекратит использование фактчекеров
Цукерберг заявил о прекращении использования фактчекеров из-за высокой цензуры
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Американская корпорация Meta* прекратит использовать услуги фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих социальных сетях, заявил ее основатель Марк Цукерберг.
"Прежде всего, мы избавимся от фактчекеров и заменим их на указания сообщества, аналогичные (соцсети - ред.) Х", - говорится в его опубликованном видеообращении.
По словам Цукерерберга, корпорация ранее стремилась отвечать на требования властей и традиционных СМИ, которые требовали "все больше и больше цензуры" в американских социальных сетях. Однако последние выборы в США
стали "культурным переломным моментом", который говорит о приоритетах свободы слова и выражения мнений, добавил он.
"Мы достигли точки, где происходит слишком много ошибок и слишком много цензуры... Фактчекеры были слишком политически предвзяты и уничтожили больше доверия, чем создали", - подчеркнул он.
Глава Meta* добавил, что инструменты контроля за проверкой фактов в соцсетях все больше стали использоваться для того, чтобы "заглушать" мнения и людей с различными мнениями.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.