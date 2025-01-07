Рейтинг@Mail.ru
Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 07.01.2025 (обновлено: 21:20 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/tramp-1992768514.html
Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп
Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп - РИА Новости, 07.01.2025
Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп
Компания Amazon приобрела права на фильм о жизни супруги избранного президента США Дональда Трампа Меланьи за 40 миллионов долларов, в фильме появятся также сам РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T21:18:00+03:00
2025-01-07T21:20:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
меланья трамп
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147122/35/1471223564_0:0:2224:1252_1920x0_80_0_0_e11a1ed83184ff9d8e4a102260a2a280.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Компания Amazon приобрела права на фильм о жизни супруги избранного президента США Дональда Трампа Меланьи за 40 миллионов долларов, в фильме появятся также сам Дональд Трамп и их общий сын Баррон, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. "Бывшая и будущая первая леди Меланья Трамп подписала сделку с Amazon на умопомрачительные 40 миллионов долларов по лицензированию документального фильма о ее жизни с камео ее мужа Дональда и сына Баррона", - говорится в публикации издания Page Six, которое принадлежит газете New York Post. Отмечается, что документальный фильм о жизни Меланьи, снятый режиссером Бреттом Рэтнером, будет выпущен уже в этом году. Сама Меланья выступает исполнительным продюсером проекта.
https://ria.ru/20250103/ssha-1986838307.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147122/35/1471223564_0:0:2224:1668_1920x0_80_0_0_19fa2ea396fd7919c514c4c448ce9ef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп, amazon
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп, Amazon
Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп

Page Six: Amazon приобрел права на фильм о жизни Меланьи Трамп за $40 миллионов

© РИА Новости / Кевин Даунс | Перейти в медиабанкМеланья Трамп
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Кевин Даунс
Перейти в медиабанк
Меланья Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Компания Amazon приобрела права на фильм о жизни супруги избранного президента США Дональда Трампа Меланьи за 40 миллионов долларов, в фильме появятся также сам Дональд Трамп и их общий сын Баррон, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники.
«
"Бывшая и будущая первая леди Меланья Трамп подписала сделку с Amazon на умопомрачительные 40 миллионов долларов по лицензированию документального фильма о ее жизни с камео ее мужа Дональда и сына Баррона", - говорится в публикации издания Page Six, которое принадлежит газете New York Post.
Отмечается, что документальный фильм о жизни Меланьи, снятый режиссером Бреттом Рэтнером, будет выпущен уже в этом году. Сама Меланья выступает исполнительным продюсером проекта.
Избранный президент США Дональд Трамп с семьей - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Бренд вместо фамилии. Как Трампы стали самым влиятельным кланом Америки
3 января, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампМеланья ТрампAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала