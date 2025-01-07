https://ria.ru/20250107/tramp-1992768514.html
Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп
Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп - РИА Новости, 07.01.2025
Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп
Компания Amazon приобрела права на фильм о жизни супруги избранного президента США Дональда Трампа Меланьи за 40 миллионов долларов, в фильме появятся также сам РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T21:18:00+03:00
2025-01-07T21:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Компания Amazon приобрела права на фильм о жизни супруги избранного президента США Дональда Трампа Меланьи за 40 миллионов долларов, в фильме появятся также сам Дональд Трамп и их общий сын Баррон, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. "Бывшая и будущая первая леди Меланья Трамп подписала сделку с Amazon на умопомрачительные 40 миллионов долларов по лицензированию документального фильма о ее жизни с камео ее мужа Дональда и сына Баррона", - говорится в публикации издания Page Six, которое принадлежит газете New York Post. Отмечается, что документальный фильм о жизни Меланьи, снятый режиссером Бреттом Рэтнером, будет выпущен уже в этом году. Сама Меланья выступает исполнительным продюсером проекта.
https://ria.ru/20250103/ssha-1986838307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп, amazon
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп, Amazon
Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп
Page Six: Amazon приобрел права на фильм о жизни Меланьи Трамп за $40 миллионов