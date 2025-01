https://ria.ru/20250107/tramp-1992768514.html

Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп

Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп - РИА Новости, 07.01.2025

Компания Amazon купила права на фильм о Меланье Трамп

Компания Amazon приобрела права на фильм о жизни супруги избранного президента США Дональда Трампа Меланьи за 40 миллионов долларов, в фильме появятся также сам РИА Новости, 07.01.2025

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Компания Amazon приобрела права на фильм о жизни супруги избранного президента США Дональда Трампа Меланьи за 40 миллионов долларов, в фильме появятся также сам Дональд Трамп и их общий сын Баррон, сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. "Бывшая и будущая первая леди Меланья Трамп подписала сделку с Amazon на умопомрачительные 40 миллионов долларов по лицензированию документального фильма о ее жизни с камео ее мужа Дональда и сына Баррона", - говорится в публикации издания Page Six, которое принадлежит газете New York Post. Отмечается, что документальный фильм о жизни Меланьи, снятый режиссером Бреттом Рэтнером, будет выпущен уже в этом году. Сама Меланья выступает исполнительным продюсером проекта.

сша

