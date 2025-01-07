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Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для спасения людей в Тибете
Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для спасения людей в Тибете - РИА Новости, 07.01.2025
Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для спасения людей в Тибете
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения в Тибете,... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T08:25:00+03:00
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ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения в Тибете, говорится в распространенном заявлении.Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. Власти подтвердили гибель 53 человек, еще 62 получили травмы разной степени тяжести. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков."Необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв, предотвращения вторичных негативных последствий, надлежащего расселения пострадавших от стихийного бедствия, качественной работы по ликвидации последствий", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он также заявил о необходимости усилить мониторинг и раннее предупреждение о землетрясениях, как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить базовые условия для жизни людей, гарантировать, что они проведут зиму в тепле и безопасности.
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в мире, тибет, китай, си цзиньпин
В мире, Тибет, Китай, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для спасения людей в Тибете
Си Цзиньпин призвал минимизировать число жертв после землетрясения в Тибете
ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения в Тибете, говорится в распространенном заявлении.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло во вторник в 9.05 по местному времени (4.05 мск) на территории уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра расположены 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тысячи человек. Власти подтвердили гибель 53 человек, еще 62 получили травмы разной степени тяжести. После землетрясения сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков.
"Необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв, предотвращения вторичных негативных последствий, надлежащего расселения пострадавших от стихийного бедствия, качественной работы по ликвидации последствий", - заявил Си Цзиньпин
, слова которого приводит Центральное телевидение Китая
.
Он также заявил о необходимости усилить мониторинг и раннее предупреждение о землетрясениях, как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру, обеспечить базовые условия для жизни людей, гарантировать, что они проведут зиму в тепле и безопасности.