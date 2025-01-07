https://ria.ru/20250107/telepristavki-1992741463.html

Россиянам рассказали о схеме мошенничества с настройкой ТВ

Россиянам рассказали о схеме мошенничества с настройкой ТВ - РИА Новости, 07.01.2025

Россиянам рассказали о схеме мошенничества с настройкой ТВ

Пожилые россияне все чаще становятся жертвами мошенников, которые используют для этого настройку телевизионных приставок, рассказал RT председатель комитета... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T14:40:00+03:00

2025-01-07T14:40:00+03:00

2025-01-07T16:48:00+03:00

общество

технологии

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Пожилые россияне все чаще становятся жертвами мошенников, которые используют для этого настройку телевизионных приставок, рассказал RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов."Преступники умело пользуются доверчивостью и недостаточной технической осведомленностью старшего поколения", — объяснил он.По словам Гаврилова, новая схема мошенничества заключается в том, что под видом специалистов по ремонту или настройке оборудования мошенникам удается взять с пенсионеров значительно больше денег, чем было изначально оговорено. Злоумышленники также могут использовать сложные схемы, включая заранее подготовленные документы и акты выполненных работ, это создает у жертвы иллюзию легальности происходящего.Как утверждает парламентарий, бороться с такими мошенниками сложно, поскольку они формально действуют в рамках закона."Они могут быть зарегистрированы как самозанятые, предоставлять акты выполненных работ и даже платить налоги. Это затрудняет квалификацию их действий как мошенничество, поскольку отсутствует элемент прямого обмана в глазах закона", — добавил Гаврилов.Ранее россиян предупреждали о новом виде мошенничества, в котором используются дипфейк-звонки. Отмечается, что существует множество схем обмана: от звонков от якобы родственников или начальников до применения дипфейков во время видеозвонков в реальном времени, что считается особо опасным.По данным МВД, мошенники ежедневно совершают порядка 20 миллионов звонков россиянам, из них срабатывает около тысячи, но ущерб при этом колоссальный.

https://ria.ru/20250107/ekspert-1992721917.html

https://ria.ru/20250107/izvestiya-1992715131.html

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общество, технологии, сергей гаврилов, госдума рф