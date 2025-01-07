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Nippon Steel не откажется от идеи ведения бизнеса в США - РИА Новости, 07.01.2025
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04:17 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/ssha-1992706485.html
Nippon Steel не откажется от идеи ведения бизнеса в США
Nippon Steel не откажется от идеи ведения бизнеса в США - РИА Новости, 07.01.2025
Nippon Steel не откажется от идеи ведения бизнеса в США
Японский концерн Nippon Steel не намерен отказываться от идеи ведения бизнеса в США, несмотря на решение американского президента Джо Байдена заблокировать... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T04:17:00+03:00
2025-01-07T04:17:00+03:00
технологии
сша
япония
пенсильвания
джо байден
сигэру исиба
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ТОКИО, 7 янв – РИА Новости. Японский концерн Nippon Steel не намерен отказываться от идеи ведения бизнеса в США, несмотря на решение американского президента Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel на сумму почти 15 миллиардов долларов, заявил в ходе пресс-конференции глава японской компании Эйдзи Хасимото. "За счет внедрения наших технологий и продукции мы сможем изготовить сталь, которую в настоящее время недостаточно производят в США. Мы считаем, что это способствует укреплению национальной безопасности Америки, и поэтому никогда не откажемся от ведения бизнеса в США. У меня нет причин отказываться от этого, и это согласованная точка зрения Nippon Steel и U.S. Steel. Мы никогда не откажемся", - подчеркнул он. Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK. Хасимото также отметил, что в японском концерне уверены, что "не существует другого способа обеспечить положительный цикл роста и распределения в Японии, кроме как расширяя глобальную сеть выручки и увеличивая инвестиции в оборудование", а сделка была бы полезна не только для Японии, но и для США. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, в свою очередь, также призвал руководство США дать детальные объяснения тому, в чем именно заключаются угрозы национальной безопасности, которыми обосновали запрет на сделку. Ранее Байден заблокировал сделку по приобретению U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. Накануне в связи с данным решением Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд два иска. Первый иск, поданный в апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривает нарушение конституционных гарантий, а также "незаконное политическое влияние", и просит суд отменить решение президента Байдена. Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки. Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же Белый дом заявил, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. Весной прошлого года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана. В конце декабря комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение американского президента Джо Байдена. В начале января стало известно, что Nippon Steel выступила с новым предложением по сделке, обязуясь предоставить 10-летнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина. Несмотря на это, 3 января президент США Джо Байден заблокировал сделку.
https://ria.ru/20250103/steel-1992419708.html
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технологии, сша, япония, пенсильвания, джо байден, сигэру исиба
Технологии, США, Япония, Пенсильвания, Джо Байден, Сигэру Исиба
Nippon Steel не откажется от идеи ведения бизнеса в США

Глава Nippon Steel Хасимото: компания не откажется от ведения бизнеса в США

© AP Photo / Ayaka McGillВывеска японской компании Nippon Steel
Вывеска японской компании Nippon Steel - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Ayaka McGill
Вывеска японской компании Nippon Steel. Архивное фото
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ТОКИО, 7 янв – РИА Новости. Японский концерн Nippon Steel не намерен отказываться от идеи ведения бизнеса в США, несмотря на решение американского президента Джо Байдена заблокировать сделку по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel на сумму почти 15 миллиардов долларов, заявил в ходе пресс-конференции глава японской компании Эйдзи Хасимото.
"За счет внедрения наших технологий и продукции мы сможем изготовить сталь, которую в настоящее время недостаточно производят в США. Мы считаем, что это способствует укреплению национальной безопасности Америки, и поэтому никогда не откажемся от ведения бизнеса в США. У меня нет причин отказываться от этого, и это согласованная точка зрения Nippon Steel и U.S. Steel. Мы никогда не откажемся", - подчеркнул он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Байден заблокировал сделку с Nippon Steel
3 января, 16:26
Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK.
Хасимото также отметил, что в японском концерне уверены, что "не существует другого способа обеспечить положительный цикл роста и распределения в Японии, кроме как расширяя глобальную сеть выручки и увеличивая инвестиции в оборудование", а сделка была бы полезна не только для Японии, но и для США.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, в свою очередь, также призвал руководство США дать детальные объяснения тому, в чем именно заключаются угрозы национальной безопасности, которыми обосновали запрет на сделку.
Госдепартамент США - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Nippon Steel может подать в суд на правительство США, пишут СМИ
3 января, 19:53
Ранее Байден заблокировал сделку по приобретению U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции.
Накануне в связи с данным решением Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд два иска. Первый иск, поданный в апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривает нарушение конституционных гарантий, а также "незаконное политическое влияние", и просит суд отменить решение президента Байдена. Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки.
Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же Белый дом заявил, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок.
Материалы из стали - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
WP: в Японии сделали новое предложение по приобретению U.S. Steel
1 января, 06:36
Весной прошлого года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана.
В конце декабря комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение американского президента Джо Байдена.
В начале января стало известно, что Nippon Steel выступила с новым предложением по сделке, обязуясь предоставить 10-летнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина.
Несмотря на это, 3 января президент США Джо Байден заблокировал сделку.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд из-за решения Байдена
Вчера, 16:15
 
ТехнологииСШАЯпонияПенсильванияДжо БайденСигэру Исиба
 
 
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