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Сийярто призвал Украину соблюдать соглашения с ЕС об энергопоставках - РИА Новости, 07.01.2025
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16:10 07.01.2025 (обновлено: 18:14 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/sijjarto-1992746958.html
Сийярто призвал Украину соблюдать соглашения с ЕС об энергопоставках
Сийярто призвал Украину соблюдать соглашения с ЕС об энергопоставках - РИА Новости, 07.01.2025
Сийярто призвал Украину соблюдать соглашения с ЕС об энергопоставках
Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок, должно соблюдаться обеими сторонами, заявил глава МИД... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T16:10:00+03:00
2025-01-07T18:14:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок, должно соблюдаться обеими сторонами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонных переговоров со словацким коллегой Юраем Бланаром. "Мы согласились в том, что договор об ассоциации ЕС и Украины должен соблюдаться обеими сторонами, а этот договор включает и сохранение маршрутов энергоснабжения", - написал Сийярто в Facebook*. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В мире, Украина, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз, Facebook
Сийярто призвал Украину соблюдать соглашения с ЕС об энергопоставках

Сийярто призвал Украину сохранить транзит в рамках соглашения об ассоциации с ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок, должно соблюдаться обеими сторонами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонных переговоров со словацким коллегой Юраем Бланаром.
«
"Мы согласились в том, что договор об ассоциации ЕС и Украины должен соблюдаться обеими сторонами, а этот договор включает и сохранение маршрутов энергоснабжения", - написал Сийярто в Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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