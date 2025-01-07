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Сийярто призвал Украину соблюдать соглашения с ЕС об энергопоставках

Сийярто призвал Украину соблюдать соглашения с ЕС об энергопоставках - РИА Новости, 07.01.2025

Сийярто призвал Украину соблюдать соглашения с ЕС об энергопоставках

Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок, должно соблюдаться обеими сторонами, заявил глава МИД... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T16:10:00+03:00

2025-01-07T16:10:00+03:00

2025-01-07T18:14:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 7 янв - РИА Новости. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок, должно соблюдаться обеими сторонами, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонных переговоров со словацким коллегой Юраем Бланаром. "Мы согласились в том, что договор об ассоциации ЕС и Украины должен соблюдаться обеими сторонами, а этот договор включает и сохранение маршрутов энергоснабжения", - написал Сийярто в Facebook*. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Наталья Макарова

в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, евросоюз, facebook