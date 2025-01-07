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Светлый праздник: как в России отметили Рождество Христово - РИА Новости, 07.01.2025
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11:44 07.01.2025 (обновлено: 18:23 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/rozhdestvo-1992727428.html
Светлый праздник: как в России отметили Рождество Христово
Светлый праздник: как в России отметили Рождество Христово - РИА Новости, 07.01.2025
Светлый праздник: как в России отметили Рождество Христово
Российские православные верующие в ночь на 7 января встретили Рождество. Кадры с богослужений — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 07.01.2025
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фото
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иисус христос
русская православная церковь
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Российские православные верующие в ночь на 7 января встретили Рождество. Кадры с богослужений — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Георгий Победоносец, Иисус Христос, Русская православная церковь, Религиозные праздники, Рождество Христово

Светлый праздник: как в России отметили Рождество Христово

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Российские православные верующие в ночь на 7 января встретили Рождество. Кадры с богослужений — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Он относится к числу господских двунадесятых (12 главных торжеств) и по значимости уступает лишь Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа Девой Марией в Вифлееме Иудейском.

Женский хор во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке

Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Он относится к числу господских двунадесятых (12 главных торжеств) и по значимости уступает лишь Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа Девой Марией в Вифлееме Иудейском.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дата празднования Рождества не меняется из года в год — 7 января по гражданскому летоисчислению (что соответствует 25 декабря в юлианском календаре, которым пользуется Русская православная церковь).

Во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке

Дата празднования Рождества не меняется из года в год — 7 января по гражданскому летоисчислению (что соответствует 25 декабря в юлианском календаре, которым пользуется Русская православная церковь).

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этот день заканчивается долгий, сорокадневный Рождественский пост и начинаются Святки (период от Рождества до Крещения Господня).

Верующая во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

В этот день заканчивается долгий, сорокадневный Рождественский пост и начинаются Святки (период от Рождества до Крещения Господня).

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме великомученника Георгия Победоносца на Поклонной горе

На фото: президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.

© РИА Новости / POOL
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4 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В Рождественскую ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения. А после службы верующие возвращаются домой и садятся за праздничный стол.

Священнослужитель читает Библию во время Вечерней Рождественской службы в храме во имя Сретения Владимирской чудотворной иконы Пресвятыя Богородицы Русской православной старообрядческой церкви в Красноярске

В Рождественскую ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения. А после службы верующие возвращаются домой и садятся за праздничный стол.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В этот день молодежь и дети ходят по дворам с песнями-колядками, прославляя Христа и хозяев дома. В ответ им дарят сладости, выпечку, а иногда — деньги.

Священнослужитель во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке

В этот день молодежь и дети ходят по дворам с песнями-колядками, прославляя Христа и хозяев дома. В ответ им дарят сладости, выпечку, а иногда — деньги.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Особых запретов на Рождество нет. Как и в случае с любым другим церковным торжеством, в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. А чтобы домашние хлопоты не отнимали время в праздник, уборку, например, можно сделать заранее.

Верующие во время Рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Особых запретов на Рождество нет. Как и в случае с любым другим церковным торжеством, в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. А чтобы домашние хлопоты не отнимали время в праздник, уборку, например, можно сделать заранее.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: Владимир Путин и настоятель храма Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе протоиерей Серафим Недосекин во время богослужения.

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме великомученника Георгия Победоносца на Поклонной горе. Справа - настоятель храма протоиерей Серафим Недосекин

На фото: Владимир Путин и настоятель храма Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе протоиерей Серафим Недосекин во время богослужения.

© РИА Новости / POOL
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Больше всего рождественских примет связано с погодой. По ним в старину смотрели, каким будет следующий год. Метель в Рождественскую ночь сулила раннюю весну, а оттепель, наоборот, — холодную.

Рождественское украшение у Вознесенского кафедрального собора в Новосибирске

Больше всего рождественских примет связано с погодой. По ним в старину смотрели, каким будет следующий год. Метель в Рождественскую ночь сулила раннюю весну, а оттепель, наоборот, — холодную.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: верующая во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке.

Верующая во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке

На фото: верующая во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 10
 
ФотоРоссияВладивостокВладимир ПутинГеоргий ПобедоносецИисус ХристосРусская православная церковьРелигиозные праздникиРождество Христово
 
 
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