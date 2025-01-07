Светлый праздник: как в России отметили Рождество Христово
Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Он относится к числу господских двунадесятых (12 главных торжеств) и по значимости уступает лишь Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа Девой Марией в Вифлееме Иудейском.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников. Он относится к числу господских двунадесятых (12 главных торжеств) и по значимости уступает лишь Пасхе. Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа Девой Марией в Вифлееме Иудейском.
Дата празднования Рождества не меняется из года в год — 7 января по гражданскому летоисчислению (что соответствует 25 декабря в юлианском календаре, которым пользуется Русская православная церковь).
Дата празднования Рождества не меняется из года в год — 7 января по гражданскому летоисчислению (что соответствует 25 декабря в юлианском календаре, которым пользуется Русская православная церковь).
В этот день заканчивается долгий, сорокадневный Рождественский пост и начинаются Святки (период от Рождества до Крещения Господня).
В этот день заканчивается долгий, сорокадневный Рождественский пост и начинаются Святки (период от Рождества до Крещения Господня).
На фото: президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.
На фото: президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в храме Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.
В Рождественскую ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения. А после службы верующие возвращаются домой и садятся за праздничный стол.
В Рождественскую ночь во всех храмах проходят торжественные богослужения. А после службы верующие возвращаются домой и садятся за праздничный стол.
В этот день молодежь и дети ходят по дворам с песнями-колядками, прославляя Христа и хозяев дома. В ответ им дарят сладости, выпечку, а иногда — деньги.
В этот день молодежь и дети ходят по дворам с песнями-колядками, прославляя Христа и хозяев дома. В ответ им дарят сладости, выпечку, а иногда — деньги.
Особых запретов на Рождество нет. Как и в случае с любым другим церковным торжеством, в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. А чтобы домашние хлопоты не отнимали время в праздник, уборку, например, можно сделать заранее.
Особых запретов на Рождество нет. Как и в случае с любым другим церковным торжеством, в этот день не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом. А чтобы домашние хлопоты не отнимали время в праздник, уборку, например, можно сделать заранее.
На фото: Владимир Путин и настоятель храма Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе протоиерей Серафим Недосекин во время богослужения.
На фото: Владимир Путин и настоятель храма Великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе протоиерей Серафим Недосекин во время богослужения.
Больше всего рождественских примет связано с погодой. По ним в старину смотрели, каким будет следующий год. Метель в Рождественскую ночь сулила раннюю весну, а оттепель, наоборот, — холодную.
Больше всего рождественских примет связано с погодой. По ним в старину смотрели, каким будет следующий год. Метель в Рождественскую ночь сулила раннюю весну, а оттепель, наоборот, — холодную.
На фото: верующая во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке.
На фото: верующая во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке.