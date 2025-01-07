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Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН - РИА Новости, 08.01.2025
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22:44 07.01.2025 (обновлено: 00:06 08.01.2025)
https://ria.ru/20250107/rosreestr-1992772716.html
Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН
Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН - РИА Новости, 08.01.2025
Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН
Росреестр опроверг появившиеся в сети сообщения об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), об этом говорится в заявлении в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-07T22:44:00+03:00
2025-01-08T00:06:00+03:00
москва
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 7 янв — РИА Недвижимость. Росреестр опроверг появившиеся в сети сообщения об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), об этом говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства. Сейчас информация дополнительно проверяется.Ранее ряд Telegram-каналов заявили об утечке более двух миллиардов строк размером порядка одного терабайта данных из реестра в результате кибератаки.
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Наталья Макарова
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москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Москва, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН

В Росреестре не подтвердили информацию об утечке данных из ЕГРН

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаседание коллегии Росреестра
Заседание коллегии Росреестра - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Заседание коллегии Росреестра. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Недвижимость. Росреестр опроверг появившиеся в сети сообщения об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), об этом говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.
Сейчас информация дополнительно проверяется.
Ранее ряд Telegram-каналов заявили об утечке более двух миллиардов строк размером порядка одного терабайта данных из реестра в результате кибератаки.
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