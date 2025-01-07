https://ria.ru/20250107/rosreestr-1992772716.html

Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН

Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН - РИА Новости, 08.01.2025

Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из ЕГРН

Росреестр опроверг появившиеся в сети сообщения об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), об этом говорится в заявлении в... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-07T22:44:00+03:00

2025-01-07T22:44:00+03:00

2025-01-08T00:06:00+03:00

москва

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 7 янв — РИА Недвижимость. Росреестр опроверг появившиеся в сети сообщения об утечке данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), об этом говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства. Сейчас информация дополнительно проверяется.Ранее ряд Telegram-каналов заявили об утечке более двух миллиардов строк размером порядка одного терабайта данных из реестра в результате кибератаки.

https://ria.ru/20241223/dokumenty-1990764033.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)