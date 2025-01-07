https://ria.ru/20250107/ran-1992718086.html

В РАН не исключили новые всплески социального недовольства в Британии

В РАН не исключили новые всплески социального недовольства в Британии - РИА Новости, 07.01.2025

В РАН не исключили новые всплески социального недовольства в Британии

Великобритания может столкнуться в 2025 году с очередными всплесками социального недовольства, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:33:00+03:00

2025-01-07T09:33:00+03:00

2025-01-07T09:33:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Великобритания может столкнуться в 2025 году с очередными всплесками социального недовольства, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "В июле - августе 2024 года в крупных городах Великобритании прошли массовые протесты и беспорядки, связанные с неудовлетворительной, с точки зрения части общества, иммиграционной политикой. Спонтанные всплески недовольства в различных формах не исключены и в 2025 году", - считают авторы доклада. По их мнению, в 2025 году усиливающийся дисбаланс в отношениях между обществом и властями становится фактором риска на фоне низких рейтингов правящих лейбористов. При этом система, обеспечивающая преимущество крупным традиционным партиям, оставляет протестные настроения за пределами парламента, из-за чего недовольство при неблагоприятных обстоятельствах может проявиться. "Улучшение социально-экономической ситуации способно снизить напряженность, однако для этого правительству нужно будет продемонстрировать значимые для общества успехи в какой-либо области. Учитывая накопившиеся в социально-экономической сфере дисбалансы и противоречия, сделать это в течение года будет непросто", - сказано в докладе. В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, были предъявлены сотни обвинений.

https://ria.ru/20250107/britaniya-1992708115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания