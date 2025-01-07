https://ria.ru/20250107/ran-1992718086.html
В РАН не исключили новые всплески социального недовольства в Британии
В РАН не исключили новые всплески социального недовольства в Британии - РИА Новости, 07.01.2025
В РАН не исключили новые всплески социального недовольства в Британии
Великобритания может столкнуться в 2025 году с очередными всплесками социального недовольства, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:33:00+03:00
2025-01-07T09:33:00+03:00
2025-01-07T09:33:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Великобритания может столкнуться в 2025 году с очередными всплесками социального недовольства, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. "В июле - августе 2024 года в крупных городах Великобритании прошли массовые протесты и беспорядки, связанные с неудовлетворительной, с точки зрения части общества, иммиграционной политикой. Спонтанные всплески недовольства в различных формах не исключены и в 2025 году", - считают авторы доклада. По их мнению, в 2025 году усиливающийся дисбаланс в отношениях между обществом и властями становится фактором риска на фоне низких рейтингов правящих лейбористов. При этом система, обеспечивающая преимущество крупным традиционным партиям, оставляет протестные настроения за пределами парламента, из-за чего недовольство при неблагоприятных обстоятельствах может проявиться. "Улучшение социально-экономической ситуации способно снизить напряженность, однако для этого правительству нужно будет продемонстрировать значимые для общества успехи в какой-либо области. Учитывая накопившиеся в социально-экономической сфере дисбалансы и противоречия, сделать это в течение года будет непросто", - сказано в докладе. В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, были предъявлены сотни обвинений.
https://ria.ru/20250107/britaniya-1992708115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
В РАН не исключили новые всплески социального недовольства в Британии
В РАН не исключили всплески социального недовольства в Британии в 2025 году
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Великобритания может столкнуться в 2025 году с очередными всплесками социального недовольства, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В июле - августе 2024 года в крупных городах Великобритании
прошли массовые протесты и беспорядки, связанные с неудовлетворительной, с точки зрения части общества, иммиграционной политикой. Спонтанные всплески недовольства в различных формах не исключены и в 2025 году", - считают авторы доклада.
По их мнению, в 2025 году усиливающийся дисбаланс в отношениях между обществом и властями становится фактором риска на фоне низких рейтингов правящих лейбористов. При этом система, обеспечивающая преимущество крупным традиционным партиям, оставляет протестные настроения за пределами парламента, из-за чего недовольство при неблагоприятных обстоятельствах может проявиться.
«
"Улучшение социально-экономической ситуации способно снизить напряженность, однако для этого правительству нужно будет продемонстрировать значимые для общества успехи в какой-либо области. Учитывая накопившиеся в социально-экономической сфере дисбалансы и противоречия, сделать это в течение года будет непросто", - сказано в докладе.
В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, были предъявлены сотни обвинений.