https://ria.ru/20250107/pozhar-1992773857.html

Пожар в строительных бытовках в центре Москвы потушили

Пожар в строительных бытовках в центре Москвы потушили - РИА Новости, 07.01.2025

Пожар в строительных бытовках в центре Москвы потушили

Пожар в центре Москвы, где горели строительные бытовки, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T23:24:00+03:00

2025-01-07T23:24:00+03:00

2025-01-07T23:24:00+03:00

происшествия

москва

россия

цао

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пожар в центре Москвы, где горели строительные бытовки, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. Ранее сообщалось, что строительные бытовки на площади 50 "квадратов" горят в Таганском районе в ЦАО в Москве, на месте работают 40 пожарных. "Пожар на улице Прямикова полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250106/pozhar-1992682212.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, цао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)