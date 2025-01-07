https://ria.ru/20250107/pozhar-1992773857.html
Пожар в строительных бытовках в центре Москвы потушили
Пожар в строительных бытовках в центре Москвы потушили - РИА Новости, 07.01.2025
Пожар в строительных бытовках в центре Москвы потушили
Пожар в центре Москвы, где горели строительные бытовки, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T23:24:00+03:00
2025-01-07T23:24:00+03:00
2025-01-07T23:24:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Пожар в центре Москвы, где горели строительные бытовки, полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. Ранее сообщалось, что строительные бытовки на площади 50 "квадратов" горят в Таганском районе в ЦАО в Москве, на месте работают 40 пожарных. "Пожар на улице Прямикова полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, цао, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, ЦАО, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в строительных бытовках в центре Москвы потушили
МЧС: пожар в центре Москвы, где горели строительные бытовки, потушили