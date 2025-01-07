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Рослесхоз оценил, какую площадь лесных пожаров нужно "удержать" в 2025 году - РИА Новости, 07.01.2025
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Рослесхоз оценил, какую площадь лесных пожаров нужно "удержать" в 2025 году
Рослесхоз оценил, какую площадь лесных пожаров нужно "удержать" в 2025 году - РИА Новости, 07.01.2025
Рослесхоз оценил, какую площадь лесных пожаров нужно "удержать" в 2025 году
Площадь лесных пожаров в России, согласно цели на 2025 год, не должна превысить 4,7 миллиона гектаров, сообщили в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T03:14:00+03:00
2025-01-07T03:14:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, согласно цели на 2025 год, не должна превысить 4,7 миллиона гектаров, сообщили в пресс-службе Рослесхоза. "Целевой показатель на 2025 год – удержать площадь лесных пожаров в пределе 4,7 миллиона гектаров", - говорится в сообщении. Площадь пожаров в 2024 году достигла 8,3 миллиона гектаров, превысив показатели прошлого года почти на 4 миллиона гектаров, при этом показатель остался в рамках многолетних значений. Целевой показатель на 2024 год составлял 5,1 миллиона гектаров. В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го. Уже в 2022 году площадь пожаров удалось снизить с 10,1 миллиона до 3,3 миллиона гектаров. В 2023 году пожары удалось "удержать" в пределах 4,5 миллиона гектаров при целевом показателе в 5,5 миллиона.
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экономика, россия, владимир путин, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Рослесхоз оценил, какую площадь лесных пожаров нужно "удержать" в 2025 году

Рослесхоз: площадь лесных пожаров не должна превысить 4,7 миллиона гектаров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Красноярском крае
Лесной пожар в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Лесной пожар в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России, согласно цели на 2025 год, не должна превысить 4,7 миллиона гектаров, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
"Целевой показатель на 2025 год – удержать площадь лесных пожаров в пределе 4,7 миллиона гектаров", - говорится в сообщении.
Площадь пожаров в 2024 году достигла 8,3 миллиона гектаров, превысив показатели прошлого года почти на 4 миллиона гектаров, при этом показатель остался в рамках многолетних значений. Целевой показатель на 2024 год составлял 5,1 миллиона гектаров.
В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го. Уже в 2022 году площадь пожаров удалось снизить с 10,1 миллиона до 3,3 миллиона гектаров. В 2023 году пожары удалось "удержать" в пределах 4,5 миллиона гектаров при целевом показателе в 5,5 миллиона.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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