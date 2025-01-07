https://ria.ru/20250107/pokupateli-1992711828.html

Названы крупнейшие в мире покупатели игристого вина

Названы крупнейшие в мире покупатели игристого вина - РИА Новости, 07.01.2025

Названы крупнейшие в мире покупатели игристого вина

Крупнейшими мировыми покупателями игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года остались США, Великобритания и Япония, при этом Россия поднялась... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T08:06:00+03:00

2025-01-07T08:06:00+03:00

2025-01-07T08:06:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Крупнейшими мировыми покупателями игристого вина по итогам первых девяти месяцев прошлого года остались США, Великобритания и Япония, при этом Россия поднялась с девятого на восьмое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Так, по итогам января-сентября 2024 года главным покупателем шампанского в мире стали США - страна приобрела этого напитка на 1,24 миллиарда долларов. В тройку основных покупателей также вошли Великобритания - 817 миллионов долларов и Япония - 474 миллиона долларов. Эти же страны были лидерами и годом ранее. На своих местах остались и вошедшие в пятерку Германия и Италия, импортировавшие праздничного напитка на 314 и 218 миллионов долларов соответственно. Следом расположились Бельгия со 199 миллионами долларов и Австралия со 170 миллионами. Россия по итогам девяти месяцев ушедшего года поднялась на восьмое место с девятого, хотя объемы ее покупок шампанского сократились на 12% - до 163 миллионов долларов. Замкнули десятку Швейцария и Канада, закупившие игристого вина на 151 и 142 миллиона долларов. Следом расположились Швеция (134 миллиона), Франция (132 миллиона), Испания (87 миллионов), Австрия (81 миллион) и Дания (78 миллионов). Замкнули двадцатку Латвия (62 миллиона), Норвегия (59 миллионов), Польша (53 миллиона), Финляндия (45 миллионов) и Мексика (42 миллиона). Среди всех этих стран больше всего вырос импорт у Швеции - на 5%, Франции - на 4%, а также Финляндии и Дании - на 1% у каждой. Государств, сокративших покупки, оказалось значительно больше. Среди них самое заметное уменьшение произошло у Мексики - на 38%, Испании - на 29%, Италии - на 19%, а также Швейцарии и Норвегии - на 17% у каждой.

https://ria.ru/20241205/lidery-1987438221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, великобритания, япония, экономика